Россиянам рассказали, кому не следует брать кредиты Юрист Поздняков: кредиты не стоит брать тем, кто уже тратит на них половину бюджета

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Не всем россиянам следует брать кредиты. Об этом предупредил в разговоре с агентством ПРАЙМ юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В первую очередь, по его мнению, не стоит прибегать к займам тем гражданам, кто уже платит по кредиту от 30% до 50% бюджета. Подобная схема приведет в «долговую яму».

Также юрист призвал не связываться с кредитами людей, не имеющих постоянного дохода, и тех, кто не понимает работу банковской системы.

Поздняков посоветовал, прежде чем обращаться в банк, проанализировать собственное финансовое состояние. Размер займа, по его словам, должен быть таким, чтобы на погашение ежемесячно уходило не более половины всего бюджета.

Ранее и. о. генерального директора «Объединенного кредитного бюро» Николай Мясников рассказал, что кредитная организация в ряде случаев может потребовать от заемщика вернуть кредит раньше положенного срока. Обычно это связано с серьезными нарушениями со стороны граждан.

В свою очередь финансист Лазарь Бадалов рассказал, что перед Новым годом не следует заниматься инвестициями, если вы не являетесь экспертами в этой области, однако можно начать формировать «подушку безопасности». Он отметил, что это один лучших вариантов в условиях непредсказуемости. Кроме того, финансист рекомендовал потратить лишние средства на погашение долгов.