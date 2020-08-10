Пособия на детей от трёх до семи лет хотят повысить в РФ

https://static.news.ru/photo/75305952-db6e-11ea-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер пособия на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет могут повысить в России. Такую возможность рассматривает Минтруд.

Повышение может произойти уже в следующем году, коснётся оно детей из малоимущих семей. Сейчас семьи с детьми указанного возраста получают доплату, если их доход на одного человека составляет меньше прожиточного минимума. В среднем это около пяти тысяч рублей, в зависимости от регионов, пишут «Известия».

Эксперты считают, что этой суммы мало, чтобы вывести семьи из черты бедности, особенно, если детей несколько. Как правило, многодетные семьи и составляют большую часть малоимущих. Новые пособия уже выплачиваются в этом году, но только с июня. Сумма, хоть и не лишняя, тоже слишком мала. Поэтому Минтруд рассматривает возможность увеличения пособий, но сумма пока не оговаривается.

Эксперты считают, что такое увеличение панацеей от бедности не станет, но будет хорошим подспорьем для семьи.

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