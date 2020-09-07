Досрочно. Зачем банки аннулировали тысячи заявлений на кредитные каникулы

К концу августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, в то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму в 6,8 млрд рублей, следует из оценок Центробанка (есть в распоряжении NEWS.ru). Эксперты комментируют NEWS.ru возникший конфликт между банками и регулятором.

Результаты последних мониторингов, информирует регулятор, отражают снижение общего количества одобренных и фактически проведённых кредитных каникул по сравнению с предыдущими периодами обследования.

Это связано с тем, что часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90-дневного периода заёмщиком снижения дохода. Плюс ещё 30 дней, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок, — рассказали в ЦБ.

Таким образом, те, кто обращался за кредитными каникулами в апреле — а большинство граждан сделали это в первой половине апреля — к августу должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись, отметили в Банке России.

В первой половине августа мы зафиксировали в отчётности банков рост аннулированных кредитных каникул, к концу месяца их стало больше, — подчеркнули в регуляторе.

Из официального релиза следует, что Банк РФ заранее, еще в июне, рекомендовал банкам поддерживать коммуникацию с заёмщиком, чтобы он понимал, что от него ждут подтверждающие документы. В тех случаях, когда он не мог подтвердить снижение своего дохода и право на кредитные каникулы, регулятор рекомендовал банкам переоформить каникулы на собственные программы реструктуризации, чтобы не допустить возникновения просрочек и штрафов у заёмщиков.

В процессе мониторинга регулятор установил, что некоторые банки, клиенты которых не смогли подтвердить снижение дохода на 30%, тем не менее не отменили кредитные каникулы, учитывая, что заёмщик не всегда мог точно рассчитать процент снижения дохода и невольно допускал ошибки. Следовательно, Банк России нашёл такую практику в максимальной степени клиентоориентированной.

Другие кредитные организации каникулы аннулировали, но не начисляли заёмщикам пени и штрафы. Ещё часть заёмщиков переоформила кредитные каникулы на реструктуризацию по собственным программам банков с приемлемым графиком платежей.

Мы вместе с крупными банками продолжаем отслеживать ситуацию, чтобы при необходимости сформулировать дополнительные рекомендации, — объяснили NEWS.ru в ЦБ.

При этом, как выяснилось, по информации ряда кредитных учреждений, значительная часть заёмщиков, которые не представили подтверждающие снижение дохода документы, вообще не выходят на связь. Причины могут быть разные, поэтому ЦБ уже порекомендовал банкам, «во-первых, приложить все возможные усилия для связи с заёмщиком и выяснить все обстоятельства, во-вторых, рассмотрев эти обстоятельства, принимать окончательное решение с учётом социального характера кредитных каникул и ситуации конкретного заёмщика».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ужесточают кредитный скоринг

Пока рано говорить, что это некая устоявшаяся негативная тенденция, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Отказ в кредитных каникулах получили только те, кто не смог в предписанные законом 120 дней подтвердить падение своих доходов относительно прошлого года более, чем на 30%. А это всего 4% от всех, подававших заявление на кредитные каникулы.

В этой ситуации плохо лишь то, что значительная часть россиян трудится в теневом секторе и подтвердить свои доходы в дальнейшем также не сможет. Ведь к нему относится не только так называемый гаражный бизнес, но и зарплаты в конвертах, неофициальные бонусы, премии и поощрения, работа в нескольких местах, где какая-то часть труда оплачивается неофициально и так далее.

Так что можно смело предположить, что из оставшихся 40%, кому кредитные каникулы пока не одобрены из-за задержки с предоставлением документов, подтверждающих падение доходов, немалая часть пополнит ряды «отказников». Причём ситуация была вполне прогнозируема. В некоторых регионах России до половины занятых трудятся в теневом секторе, фактически обеспечивая себя самостоятельно. А из-за пандемии и ухудшения условий на рынке труда ситуация в этой области продолжает меняться в худшую сторону. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Так что, отмечает эксперт, хотя данная негативная тенденция окончательно ещё не сформировалась, мы, по крайней мере, наблюдаем все признаки того, что она постепенно формируется и, вероятнее всего, в дальнейшем даст о себе знать. Что же касается ситуации в банковском секторе, говорит Коренев, то на сегодняшний день специалисты кредитных учреждений и профильных аналитических агентств оценивают долю рискованных заёмщиков как минимум в 33% и более. То есть каждый третий россиянин, имеющий кредит в банке, может быть отнесён к потенциально проблемным.

Именно по этой причине сами кредитные учреждения существенно ужесточают кредитный скоринг, заметно снизив за последнее время долю одобрений на получение ссуды. Именно по этой же причине Банк России постоянно ужесточает и требования к самим банковским учреждениям, принуждая последних увеличивать объёмы резервов по проблемным ссудам. Это, конечно, снижает прибыльность операций в банковском секторе. Но с другой стороны, некоторое охлаждение рынка розничного кредитования снижает риски формирования кредитных пузырей и ведёт к улучшению качества кредитных портфелей банков. Так что о каком-либо кризисе говорить пока ещё рано, — сказал аналитик ГК «ФИНАМ».

Аннулирование каникул только началось, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Сейчас банки разворачивают те заявки, которые были поданы четыре месяца назад, то есть до конца апреля. За май-июнь и вторую половину лета накопилось почти 150 тысяч заявок, что в десять раз больше тех заёмщиков, которым отказали только сейчас. Очевидно, что сентябрь и октябрь будут не менее напряжёнными для банков месяцами, чем август.

Корень ситуации не столько в платёжеспособности россиян, сколько в уровне их юридической грамотности. Новость о кредитных каникулах была широко растиражирована СМИ, и значительная часть граждан восприняла её как «подарок» в связи с кризисом. При этом немногие обратили внимание на то, что право на каникулы нужно ещё подтверждать, оно даётся далеко не всем. Наверняка были и те, кто пытался подать заявку на всякий случай из соображений «а вдруг одобрят». Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

На это указывает тот факт, что в первые недели действия кредитных каникул 20% из них сразу же получали отказ со стороны банка, добавил Емельянов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О чём говорит эта тенденция? Как считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы, существует несколько факторов.

Первый — действительно есть некоторый процент граждан, которые не предоставили в нужные сроки необходимые документы. Второй — кто-то получает «серые» зарплаты, и, соответственно, каникулы им не предоставят. Третий — несоответствие сумм кредита суммам по программе каникул. Четвёртый — отсутствие желания банков идти навстречу гражданам. В своё время банки выдали кредиты, сейчас решили не усложнять себе жизнь, предоставляя гражданам кредитные каникулы. Для них кредитные каникулы — серьёзная нагрузка, так как это никак не компенсируется, кроме некоторых послаблений в части регулирования. Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Этого следовало ожидать, полагает Алиев, ведь карантин и его последствия привели к тому, что необходимость граждан в новых кредитах выросла, при этом уменьшилась возможность их обслуживать.