PayPal приняла решение о блокировке кошельков россиян с 18 марта

Платёжная система PayPal начнёт блокировать все электронные кошельки россиян с 18 марта. В компании попросили российских пользователей вывести остаток средств до этой даты, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте PayPal.

Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счёта до 18 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее PayPal временно приостановила работу в России. По словам руководства компании, это решение связано с проведением спецоперации РФ на Украине.

Впоследствии в Альфа-Банке сообщили, что ещё какое-то время россияне смогут выводить свои деньги с кошельков в PayPal. В банке добавили, что переводы пока работают без ограничений.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. В Банке России отметили, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис Mir Pay.