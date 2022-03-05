В Альфа-Банке объяснили, как вывести деньги с PayPal
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:24, 05 марта 2022
Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press
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В России приостановила работу платёжная система PayPal, однако ещё какое-то время российские пользователи смогут вывести свои деньги, сообщили РИА Новости в Альфа-Банке. Там отметили, что переводы пока работают без ограничений.
Проверьте свой аккаунт, там может лежать несколько десятков долларов, про которые вы забыли,— отметили в Альфа-Банке.
Президент PayPal Дэн Шульман сообщил накануне, что платёжная система временно приостанавливает свою работу в России в связи с началом военной спецоперации, проводимой российской армией на Украине.
Также о готовности соблюдать санкции Запада против России объявила и Международная платёжная система Visa. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.
Ранее стало известно, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти организации смогут функционировать без ограничений. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что готовы добавить к списку ещё два банка.