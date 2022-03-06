Visa прекратит приём запросов авторизации российских банков с 10 марта

Платёжная система Visa прекратит приём запросов авторизации российских банков и осуществление платёжного клиринга 10 марта, сообщается на сайте системы. При этом Visa оставляет за собой право ввести ограничения ранее вышеуказанного срока.

ООО «Платёжная система «Виза» настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платёжной системе "Виза" <...>. Приём запросов авторизации российских участников, в рамках Платёжной системы «Виза» будет прекращён с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платёжного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

Очередной виток финансовых санкций в отношении России последовал после того, как президент Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.