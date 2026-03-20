Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей

ЛУКОЙЛ заявил об убытке от выбытия зарубежных активов почти в 1,7 трлн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Финансовые потери ЛУКОЙЛа от списания и обесценивания иностранных активов составили почти 1,7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность предприятия. При этом в документе отмечается, что невозможно точно предсказать исход продажи или отчуждения этих инвестиций.

Результаты деятельности компаний отражаются как результаты прекращенной деятельности. Группа Lukoil International представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент «За рубежом»), — сказано в отчетности.

Ранее российский посол Владимир Липаев заявил, что власти Румынии ввели специальный режим наблюдения за работой всех подразделений ЛУКОЙЛа на своей территории. Дипломат пояснил, что румынское энергетическое ведомство выделило отдельного государственного служащего для ведения постоянного контроля над деятельностью этих активов.

До этого глава министерства энергетики Казахстана заявил о преимущественном праве своей страны на приобретение собственности ЛУКОЙЛа в республике. По его словам, правительство официально направило соответствующее извещение в американское ведомство OFAC.

