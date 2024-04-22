«Акт разбоя»: сколько активов РФ заморожено в США, что достанется Киеву

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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи в $60 млрд Украине и полное изъятие замороженных российских активов. Речь идет примерно о $5 млрд, принадлежащих РФ и хранящихся в настоящее время в Штатах. NEWS.ru рассказывает, что Россия может изъять в ответ у США и почему эксперты называют это очень опасным прецедентом.

Что известно о принятом законопроекте

Палата представителей Конгресса США приняла комплексный законопроект, в который входят предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискация замороженных активов РФ в пользу Киева.

В частности законопроект содержит положения о запрете на разморозку суверенных активов, а также об их использовании для восстановления Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

Впрочем, на практике механизм пока не заработал, прежде его должен утвердить сенат (большинство в котором в отличие от палаты представителей имеет Демократическая партия), а затем президент США. Причем именно глава государства будет единолично принимать решение о конфискации активов. Кстати, президент Джо Байден (также лидер демократов) уже заявил, что готов подписать законопроект в кратчайшие сроки.

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Как долго обсуждают эту идею

Идея о конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР) для помощи Украине обсуждается в Штатах как минимум несколько месяцев. «Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться, это чистая поэзия», — заявлял в апреле спикер палаты представителей Майк Джонсон.

К слову, в Вашингтоне идею о передаче хотя бы прибыли от этих активов одобрили еще в феврале. А еще раньше, в декабре 2023 года, стало известно, что Белый дом выступил за передачу не только прибыли, но и самих арестованных активов через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении сказано, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.

Как в Москве отреагировали на принятие законопроекта

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве еще нужно разобраться с деталями документа. «Если это действительно так, то Америке придется за это ответить и здесь вряд ли будут временные ограничения, делать мы будем это [ответные санкции] так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов. Многие инвесторы, вложившие деньги в Америке, начнут спасать свои средства, ведь непоколебимость частной собственности будет нарушена.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, США таким образом хотят спровоцировать Евросоюз последовать их примеру. Однако это станет разрушительным для экономики Европы, убежден он. Зато у РФ теперь «есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», считает Володин.

О каких суммах идет речь

В США замороженных российских активов на самом деле не так много, как в Европе. Сумма, которая хранится в Штатах, вероятно, составляет всего несколько миллиардов долларов, отмечает французская газета Le Figaro.

По данным The Financial Times, США заморозили лишь около $5 млрд долларов, принадлежащих России. О тех же $5–6 млрд же пишет в своем Telegram-канале и Вячеслав Володин. Для сравнения: в ЕС находятся €200 млрд замороженных российских активов. Всего же на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины всех ЗВР России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте).

Чем конфискация активов РФ обернется для США

Колумнист издания The New York Times Кристофер Колдуэлл уверен, что присвоение российских активов представляет опасность для американской экономики, поскольку другие страны, не только Россия, сочтут такие методы актом разбоя. И за счет этого может ослабнуть статус доллара как основной мировой резервной валюты. Сейчас же Штаты могут позволить себе наращивать государственный долг, который уже превысил $34 трлн, и доллар остается самым ценным стратегическим активом Вашингтона.

Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

По словам доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, страна, которая имеет закон, позволяющий конфисковать суверенные активы, потеряет какую-либо инвестиционную привлекательность. Негативные последствия для США можно наблюдать уже сейчас, считает эксперт. «Доля доллара снижается в структуре резервов многих стран, даже такие союзники, как Польша, предпочитают увеличить долю золота, а про такие страны, как Китай и Саудовская Аравия вообще не стоит говорить», — отмечает собеседник NEWS.ru.

И все это только из-за ранее осуществленной блокировки активов, а последствия конфискации будут жестче, уверен Бадалов. Кроме того, принятие закона об изъятии средств не избавит США от рисков судебного преследования со стороны России, добавляет он.

Что Россия может конфисковать в ответ

Москва ранее пообещала зеркальный ответ на конфискацию ее суверенных активов. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в России замороженных иностранных активов не меньше, чем замороженных российских на Западе.

По словам Лазаря Бадалова, Россия в ответ на действия США может конфисковать «движимое имущество, различные ценные бумаги, американские инвестиции в российские компании». «Безусловно, еще может быть и недвижимость, но до этого, скорее всего, дело не дойдет», — говорит он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В первую очередь под конфискацию могут попасть деньги на счетах «С», где находятся ценные бумаги инвесторов из недружественных стран и доходы от них, говорит в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «Почти наверняка те же $5–6 млрд [которые США намерены конфисковать у России] там есть», — поясняет эксперт. Кроме того, Россия может забрать еще непроданные американцами активы в совместных предприятиях или компании/доли в них, принадлежащие фондам или аффилированным лицам.

«То, что можно забрать в ответ, надо полагать, чиновники точно найдут. Другое дело, что это крайние меры для обеих сторон», — уверен Кричевский. По его словам, прецедент запустит очень опасную цепную реакцию, которая в первую очередь отразится на Европе — оттуда начнут утекать деньги азиатских магнатов и все китайские активы.

У России действительно есть возможность изъять как американские, так и европейские средства, которые хранятся на счетах типа «С», соглашается старший преподаватель факультета инженерного менеджмента ИОМ Президентской академии Роман Могучев. «С другой стороны, многие американские компании ушли из России либо заморозили свою деятельность, поэтому им, по сути, терять нечего, чего не скажешь о компаниях европейских», — подчеркивает он.

По этой причине Вашингтон более активно проявляет себя в вопросе конфискации российских активов, чем страны ЕС, говорит собеседник NEWS.ru.

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