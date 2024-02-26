В ответ на грабеж: сколько иностранных активов может конфисковать Россия

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В ответ на конфискацию активов РФ на Западе Россия может сделать то же самое с иностранными активами, которые сейчас заморожены в нашей стране. А их, по оценкам министра финансов Антона Силуанова, не меньше, чем замороженных российских. NEWS.ru рассказывает, какие потери ждут Запад, если он все же рискнет полностью изъять наши активы.

Как Силуанов оценивает объем замороженных активов

В России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. «Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — уточнил министр.

По его словам, другие страны, как, например Китай, уже делают собственные выводы из этой ситуации и сокращают свое участие в американских бумагах, а надежность доллара и евро окончательно подорвана.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Силуанов

Сколько российских активов заморожено на Западе

По данным американского Минфина, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Более двух третей из них приходится на Евросоюз. Бóльшая часть замороженных российских активов находится в бельгийской группе Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), которая только за девять месяцев 2023 года заработала на них около €3 млрд.

Сам Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы РФ примерно в $300 млрд.

Что с ними собираются делать

По данным источников Bloomberg, знакомых с обсуждением вопроса, Лондон и Вашингтон настаивают на полной конфискации российских активов. США предлагают реквизировать их в пользу Украины. Однако Франция, Германия и Италия выступают против этой идеи, напоминая, что эти средства защищены международным законодательством. Европейские политики опасаются создавать прецедент, который может подорвать доверие к евро со стороны других государств.

В МИД России заявляли, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как воровство и повлекут жесткие ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. «Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что [сами] можем конфисковать», — подчеркивал он.

Сколько западных активов заморожено в РФ

В мае 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в ответ на заморозку российских активов западными странами Банк России заблокировал средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд.

При этом общий объем иностранных активов в российской экономике на октябрь 2021 года (в том числе доли в бизнесе, всевозможные виды долга, депозиты, наличная валюта и специальные права заимствования МВФ) Центробанк оценивал в $1,18 трлн, а объемы прямых иностранных инвестиций в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над десятью процентами акций или капитала этих компаний — в $505 млрд.

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд. Но с учетом запрета на вывод недружественными нерезидентами средств из страны, сумма могла вырасти из-за перевода этих капиталов на счета типа «С».

«То есть вместе с набежавшими процентами эта сумма значительно больше», — сказал NEWS.ru независимый финансовый аналитик Борис Ушерович. На счета типа «С» зачисляются в том числе положенные к выплате иностранным акционерам дивиденды. Выводить деньги оттуда нельзя, а использовать можно только для ограниченного набора целей — например, на покупку ОФЗ (облигации федерального займа). Именно деньги на счетах «С», как объяснял ЦБ, и планируется использовать, чтобы выкупить у россиян замороженные ценные бумаги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто пострадает в случае конфискации западных активов

По словам Бориса Ушеровича, в первую очередь пострадают основные инвесторы — это Франция, Италия, Германия и Великобритания.

По данным РИА Новости, большая часть средств из $288 млрд — $223,3 млрд, то есть 77,5% от инвестиций — принадлежит Евросоюзу. Из активов Евросоюза почти половина — $98 млрд (42%) — относится к компаниям, зарегистрированным на Кипре, который является офшорной зоной. Еще $50,1 млрд (21,5%) принадлежат Нидерландам, на третьем месте по объему инвестиций в РФ — Германия с $17,3 млрд (7,4%). Кроме того, в число крупнейших инвесторов в российскую экономику входят Франция с $16,6 млрд (7,1%) и Италия с $12,9 млрд (5,5%).

Стоимость активов Великобритании в России на конец 2021 года достигала $18,9 млрд (6,5% общей суммы), США — $9,6 млрд, Япония — $4,6 млрд. Достаточно значительные инвестиции вкладывала Швейцария: $28,5 млрд, что составляет почти 10% общей суммы.

Что о конфискации зарубежных активов думают эксперты

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович считает, что любые оценки объема замороженных западных активов со стороны России не будут иметь под собой твердых оснований. Возможны лишь субъективные калькуляции, начиная с вопроса, что считать замороженными активами, и заканчивая оценочными подсчетами, объяснил он NEWS.ru.

«Например, как посчитать цену предприятия: по кадастровой стоимости активов, по рыночной цене системы или отдельных ее элементов? А может быть, по упущенной выгоде бенефициаров, которые были вынуждены передать компанию управленцам на местах?» — задается вопросами эксперт.

И если по подсчетам Минфина Россия заморозила примерно столько же активов, сколько было заморожено активов РФ на Западе, то по другим оценкам таких средств в теории можно изыскать в 1,5 раза больше.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, полностью компенсировать убытки, понесенные планируемой конфискацией валютных резервов РФ, за счет встречной конфискации накопленных прямых инвестиций тех же самых стран не получится. «Прямых инвестиций просто не хватит, а другие вложения надо еще поискать. Проще изъять прямые иностранные инвестиции всех недружественных стран, даже тех, которые не замораживали российские активы», — резюмирует собеседник NEWS.ru.

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