«Америке придется ответить»: Песков оценил возможную конфискацию активов РФ Песков считает, что конфискация активов РФ разорит Украину и обогатит США

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил изданию Life, что в случае конфискации замороженных российских активов США придется за это ответить. Он добавил, что эта мера еще больше разорит Киев и обогатит Вашингтон. Песков предложил также разобраться с деталями принятого Конгрессом США законопроекта.

Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам, — подчеркнул он.

Песков отметил, что в любом случае такой шаг непоправимо отразится на имидже Соединенных Штатов. Многие инвесторы, вложившие в них деньги, начнут спасать свои средства, ведь непоколебимость частной собственности будет нарушена.

Впрочем, продолжил пресс-секретарь президента РФ, решение палаты представителей Конгресса США было ожидаемым. Оно сделает Вашингтон еще богаче, а Киев еще больше разорит, резюмировал Песков.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО.

При этом экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».