Ответное обнуление: как РФ будет защищать свои деньги, которые ворует Запад

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США публично одобрили шаги ЕС по конфискации прибыли от замороженных российских активов и их передаче Украине. Однако необходимой правовой базы для этого по-прежнему нет — и этот факт признают даже на Западе. Между тем Москва уже пообещала жестко реагировать на попытки зарубежных государств самовольно распоряжаться деньгами РФ. О каких суммах идет речь, почему план Европы может оказаться губительным для мировой экономики и чем будет отвечать Россия — в материале NEWS.ru.

Что сказал Госдеп о российских активах

США одобряют решение Евросовета, которое позволит направить прибыль от замороженных за рубежом российских активов на помощь Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга. Он отметил, что Вашингтон «воодушевлен любыми действиями», которые ЕС может предпринять в этом направлении. «Мы продолжаем вести активные переговоры с нашими союзниками и партнерами, включая G7», — добавил Миллер.

Речь идет о постановлении, которое Евросовет принял 12 февраля. В документе указано, что прибыль от заблокированных активов РФ должна фиксироваться и храниться отдельно, а депозитариям запрещено ею распоряжаться. В Совете заявляли, что данное решение — шаг к потенциальному введению взноса в бюджет ЕС «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

В России же на инициативы Запада смотрят совсем иначе — об этом не раз высказывались и в Кремле, и в Министерстве иностранных дел. Оценивая шаги ЕС и США, депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с NEWS.ru назвал их воровством. «Нельзя доходы от актива отделить от самого актива. И то и другое — наша собственность. А значит, изъятие этих доходов есть на юридическом языке нарушение всех финансовых обязательств перед Россией, а попросту — наглый грабеж, хамское присвоение чужих денег», — заявил он.

Фото: ГД РФ Олег Морозов

Какие деньги могут передать Украине

Из всех €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины золотовалютных резервов России, выраженных в золоте, ценных бумагах и иностранной валюте), замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, около €200 млрд находятся в Европе, в основном в Бельгии. И сейчас речь идет именно о прибыли с инвестирования этих активов.

Деньгами в основном управляет депозитарий Euroclear — одна из крупнейших клиринговых систем мира. Как отмечали в компании, по итогам 2022 года процентные доходы от инвестирования заблокированных активов РФ составили €821 млн. Инвестирование долгосрочных денежных остатков на клиентских счетах — стандартная практика депозитария, призванная минимизировать его собственный кредитный риск. Такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкций, поясняет депозитарий.

По итогам 2023 года Euroclear заработал на инвестировании российских активов еще €4,4 млрд. Таким образом, в совокупности за два года в нем скопилось €5,2 млрд прибыли. Директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru допускал, что речь идет именно об этой сумме. Кроме того, еще с конца прошлого года известно, что Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов, полученных с доходов от замороженных активов РФ. Но даже эти в совокупности почти €7 млрд Украине если и передадут, то не скоро, полагает Лобода, — слишком много юридических тонкостей. Что же касается самих замороженных активов на €269 млрд, то для их изъятия нет юридической базы, говорит аналитик.

То, что российские средства за рубежом заинтересуют Запад, стало понятно еще с первых дней спецоперации на Украине, напоминает депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. Однако отсутствие правовых оснований для таких действий по-прежнему остается ключевой проблемой США и ЕС.

«Поэтому они ищут лазейки, возможности, которые позволят им это сделать. Уже не в первый раз заводится речь о конфискации не активов, а прибыли, получаемой от, в моем понимании, незаконного использования чужого имущества», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как будет проводиться изъятие

Еврокомиссия пока четко не определила механизм передачи Киеву доходов от активов России, однако представитель ЕК Кристиан Виганд отмечал, что предложения по этому вопросу в скором времени будут подготовлены.

В Международном валютном фонде, комментируя постановление ЕС, говорили, что решение Запада о конфискации должно получить юридическую поддержку. Первый замглавы МВФ Гита Гопинат заявляла, что это необходимо, чтобы избежать «рисков в будущем». При этом она подчеркивала, что фонд не участвует в обсуждении данной инициативы, однако намерен оценить ее влияние на отдельные страны и мировую экономику.

О предполагаемых опасениях в ЕС относительно передачи российских активов со ссылкой на источники сообщала газета Politico. По ее данным, власти Евросоюза опасаются серьезного ответа РФ на такие действия. Собеседник издания обращал внимание на то, что у ЕС нет опыта в таких вопросах, а значит, он «заплывает в неизведанные воды», решаясь на конфискацию. «Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями», — подчеркнул он.

Что говорят о конфискации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя постановление ЕС 13 февраля, сообщил, что решения по замороженным активам России являются посягательством на частную собственность. Москва, подчеркивал он, будет защищать свои интересы и в юридическом поле преследовать всех, кто имеет отношение к такому решению, его принятию и осуществлению. Песков добавил, что экспроприация негативно отразится на мировой экономике и инвестиционном климате.

Этот шаг действительно несет в себе риски для Европы, отмечает Абдулхаким Гаджиев. «Ставится под сомнение, казалось бы, непоколебимое, священное право частной собственности. Создав такой прецедент, Евросоюз реально может лишиться иностранных вложений в свою экономику, которая и так сегодня пребывает не в лучшем состоянии. Поэтому Западу стоит думать не о том, как окончательно похоронить ее, а искать действенные пути решения глобальных проблем. А сделать это без участия России, очевидно, невозможно», — считает депутат.

О планах Москвы жестко отвечать на хищение активов России на Западе заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она охарактеризовала конфискацию как воровство и отметила, что Россия будет относиться к ее инициаторам как к ворам. Дипломат также обратила внимание на оговорки, которые допускают европейцы, осознавая, что их действия могут обернуться серьезными последствиями. «Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким», — пояснила она.

То, что планы Запада использовать прибыль от российских активов являются незаконными, подтверждает первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

«Поскольку это наши активы, то и прибыль по ним принадлежит России. В данном случае государственные деньги вообще хотят направить на помощь Украине — государству, с которым Россия находится в состоянии конфликта. Такая помощь может оцениваться не иначе как враждебные действия. Мало того, что эти проценты самовольно хотят присвоить, их еще хотят подарить кому-то без нашего согласия. Это вопиющие вещи», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет реакция Москвы

Капустин отметил, что какого-то специального межгосударственного органа, способного привлечь Запад к ответственности за конфискацию российского имущества, нет. Если механизм экспроприации будет запущен, со стороны МИД сначала последуют дипломатические ноты с предупреждением об ответственности за противоправные действия. Такие вопросы, добавил эксперт по международному праву, решаются или в двустороннем порядке, или посредством обращения к третейским судам. Однако в данном случае необходимости даже в этой мере нет — у России на руках будут необходимые инструменты для того, чтобы ЕС «наступил на собственные грабли».

«Здесь у России на основе обычных норм международного права есть возможность на соответствующие суммы арестовать собственность этих государств. Они забывают, что есть дипломатическая и иная зарубежная собственность на территории России или где-то в других местах, которую мы можем законно, на основании ответных действий таким же образом экспроприировать. Поэтому со стороны ЕС это очень опасная игра — она может привести к дальнейшему разжиганию конфликта между Россией и европейскими странами», — рассказал собеседник.

К подобным действиям, но более радикальным, призывает депутат Олег Морозов. «Ответ должен быть асимметричный: например, обнуление прав собственности и активов всех покинувших Россию компаний из недружественных стран. Захотят вернуться — найдем способ, как дружить», — подчеркнул он.

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