Что будет с США после конфискации российских активов: объясняем подробно

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Конгресс США возвращается к работе после двухнедельной паузы. И первым вопросом в повестке станет помощь Киеву, пообещал спикер палаты представителей Майк Джонсон. Именно он выступает за то, чтобы конфисковать арестованные российские активы и отправить их на финансирование Украины. Почему США, в отличие от ЕС, не пугает изъятие денег у нашей страны — в материале NEWS.ru.

Что говорят в США по поводу конфискации активов РФ

9 апреля американский конгресс возвращается к работе после пасхальных праздников. Одним из главных вопросов на повестке дня в ближайшие недели будет новое финансирование для Украины, пообещал ранее спикер Майк Джонсон.

По данным американских СМИ, Джонсон попытается убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов.

«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться, — это чистая поэзия», — заявил Джонсон, слова которого приводит Fox News.

К слову, в Вашингтоне идею о передаче прибыли от замороженных российских золотовалютных резервов (ЗВР) одобрили еще в феврале. А еще раньше, в декабре 2023 года, стало известно, что они выступили за передачу не только прибыли, но и самих арестованных активов через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении сказано, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.

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О каких суммах может идти речь

В США замороженных российских активов на самом деле не так много, как в Европе. Сумма, которая хранится в Штатах, вероятно, составляет всего несколько миллиардов долларов, отмечает французская газета Le Figaro.

По данным The Financial Times, США заморозили лишь около $5 млрд долларов, принадлежащих России. Для сравнения — в ЕС находятся €200 млрд замороженных российских активов. Всего же на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины всех ЗВР, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте).

Почему конфискация активов РФ не пугает США так, как ЕС

По мнению профессора права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армина Штайнбаха, если ЕС решится на конфискацию прибыли от российских активов, инвесторы отвернутся от европейского блока. Ведь ЕС подорвет уважение к правам собственности, а на это, в отличие от Вашингтона, Брюссель пойти не может. Кроме того, с точки зрения финансовых последствий США потеряют не так много, тогда как для Европейского союза полная конфискация российских активов будет сродни выстрелу себе в ногу, считает профессор. «Ответные меры России после такой конфискации будут в основном направлены против Европы», — пишет Штайнбах. Это может быть связано тем, что у ЕС больше деловых и торговых связей с РФ, чем у США.

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Помимо утраты доверия инвесторов, Европе стоит учитывать и другие риски: с бельгийским депозитарием Euroclear (одна из крупнейших клиринговых систем мира), в котором лежат купленные Россией и россиянами западные ценные бумаги, уже судятся российские вкладчики. И наши соотечественники вряд ли смогут вернуть свои средства, считает эксперт. «Кроме того, Бельгии предстоит инвестиционная процедура, инициированная Россией в рамках двустороннего инвестиционного договора. Бельгийское правительство уже забрало прибыль Euroclear от ее российских активов, поэтому встанет вопрос о правах собственности», — отмечает профессор.

Чем конфискация может быть опасна для Штатов

Колумнист издания The New York Times Кристофер Колдуэлл уверен, что присвоение российских активов представляет опасность для американской экономики, поскольку другие страны — не только Россия — сочтут такие методы актом разбоя. И за счет этого может ослабнуть статус доллара как основной мировой резервной валюты. Сейчас Штаты могут позволить себе наращивать государственный долг, который уже превысил $34 трлн, и доллар остается самым ценным стратегическим активом Вашингтона.

«Если мы начнем воровать деньги, ситуация может измениться», — предупреждает Колдуэлл в своей статье под названием «Все пытаются присвоить российские деньги. Это ужасная идея».

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«Если закон о REPO будет принят (он позволит конфисковать любые российские активы, которые находятся под юрисдикцией США. — NEWS.ru), то конфискация валюты, которая рассматривается в качестве крайней меры, может превратиться в стандартную процедуру в ущерб Америке», — пишет Колдуэлл. В этом случае государства подумают дважды, прежде чем размещать активы в США или у союзников Вашингтона по НАТО, резюмирует он.

К каким еще последствиям может привести конфискация активов РФ

По словам директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, конфискация российских активов грозит еще большим ухудшением отношений между Россией и США, а также дипломатическими конфликтами. Ведь РФ может принять ответные меры. Не стоит сбрасывать со счетов и возможные экономические последствия, говорит эксперт. «Вмешательство в собственность и бизнес российских компаний может повлиять на инвестиционный климат США и отношения с другими странами. Это может вызвать реакцию других государств и даже международные торговые споры», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Еще один из возможных сценариев — усиление политической напряженности в Штатах. Конфискация российских активов может стать предметом политических дебатов и разногласий внутри США, считает Перепелица. А кроме того, это грозит юридическими последствиями, включая судебные иски со стороны российских компаний и правительства, а также возможные ответные меры на правовом уровне, заключает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем Россия может ответить на конфискацию активов

Москва уже пообещала зеркальный ответ на конфискацию ее суверенных активов. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в России замороженных иностранных активов не меньше, чем замороженных российских на Западе.

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд. Но с учетом запрета на вывод недружественными нерезидентами средств из страны сумма могла вырасти из-за перевода этих капиталов на счета типа «С».

На счета типа «С» зачисляются в том числе положенные к выплате иностранным акционерам дивиденды. Выводить деньги оттуда нельзя, а использовать можно только для ограниченного набора целей, например на покупку ОФЗ (облигации федерального займа).

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