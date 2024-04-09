Конгресс США возвращается к работе после двухнедельной паузы. И первым вопросом в повестке станет помощь Киеву, пообещал спикер палаты представителей Майк Джонсон. Именно он выступает за то, чтобы конфисковать арестованные российские активы и отправить их на финансирование Украины. Почему США, в отличие от ЕС, не пугает изъятие денег у нашей страны — в материале NEWS.ru.
Что говорят в США по поводу конфискации активов РФ
9 апреля американский конгресс возвращается к работе после пасхальных праздников. Одним из главных вопросов на повестке дня в ближайшие недели будет новое финансирование для Украины, пообещал ранее спикер Майк Джонсон.
По данным американских СМИ, Джонсон попытается убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов.
«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться, — это чистая поэзия», — заявил Джонсон, слова которого приводит Fox News.
К слову, в Вашингтоне идею о передаче прибыли от замороженных российских золотовалютных резервов (ЗВР) одобрили еще в феврале. А еще раньше, в декабре 2023 года, стало известно, что они выступили за передачу не только прибыли, но и самих арестованных активов через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении сказано, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.
О каких суммах может идти речь
В США замороженных российских активов на самом деле не так много, как в Европе. Сумма, которая хранится в Штатах, вероятно, составляет всего несколько миллиардов долларов, отмечает французская газета Le Figaro.
По данным The Financial Times, США заморозили лишь около $5 млрд долларов, принадлежащих России. Для сравнения — в ЕС находятся €200 млрд замороженных российских активов. Всего же на Западе и в его странах-сателлитах заблокировано наших золотовалютных резервов на €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины всех ЗВР, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте).
Почему конфискация активов РФ не пугает США так, как ЕС
По мнению профессора права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армина Штайнбаха, если ЕС решится на конфискацию прибыли от российских активов, инвесторы отвернутся от европейского блока. Ведь ЕС подорвет уважение к правам собственности, а на это, в отличие от Вашингтона, Брюссель пойти не может. Кроме того, с точки зрения финансовых последствий США потеряют не так много, тогда как для Европейского союза полная конфискация российских активов будет сродни выстрелу себе в ногу, считает профессор. «Ответные меры России после такой конфискации будут в основном направлены против Европы», — пишет Штайнбах. Это может быть связано тем, что у ЕС больше деловых и торговых связей с РФ, чем у США.
Помимо утраты доверия инвесторов, Европе стоит учитывать и другие риски: с бельгийским депозитарием Euroclear (одна из крупнейших клиринговых систем мира), в котором лежат купленные Россией и россиянами западные ценные бумаги, уже судятся российские вкладчики. И наши соотечественники вряд ли смогут вернуть свои средства, считает эксперт. «Кроме того, Бельгии предстоит инвестиционная процедура, инициированная Россией в рамках двустороннего инвестиционного договора. Бельгийское правительство уже забрало прибыль Euroclear от ее российских активов, поэтому встанет вопрос о правах собственности», — отмечает профессор.
Чем конфискация может быть опасна для Штатов
Колумнист издания The New York Times Кристофер Колдуэлл уверен, что присвоение российских активов представляет опасность для американской экономики, поскольку другие страны — не только Россия — сочтут такие методы актом разбоя. И за счет этого может ослабнуть статус доллара как основной мировой резервной валюты. Сейчас Штаты могут позволить себе наращивать государственный долг, который уже превысил $34 трлн, и доллар остается самым ценным стратегическим активом Вашингтона.
«Если мы начнем воровать деньги, ситуация может измениться», — предупреждает Колдуэлл в своей статье под названием «Все пытаются присвоить российские деньги. Это ужасная идея».
«Если закон о REPO будет принят (он позволит конфисковать любые российские активы, которые находятся под юрисдикцией США. — NEWS.ru), то конфискация валюты, которая рассматривается в качестве крайней меры, может превратиться в стандартную процедуру в ущерб Америке», — пишет Колдуэлл. В этом случае государства подумают дважды, прежде чем размещать активы в США или у союзников Вашингтона по НАТО, резюмирует он.
К каким еще последствиям может привести конфискация активов РФ
По словам директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, конфискация российских активов грозит еще большим ухудшением отношений между Россией и США, а также дипломатическими конфликтами. Ведь РФ может принять ответные меры. Не стоит сбрасывать со счетов и возможные экономические последствия, говорит эксперт. «Вмешательство в собственность и бизнес российских компаний может повлиять на инвестиционный климат США и отношения с другими странами. Это может вызвать реакцию других государств и даже международные торговые споры», — рассуждает собеседник NEWS.ru.
Еще один из возможных сценариев — усиление политической напряженности в Штатах. Конфискация российских активов может стать предметом политических дебатов и разногласий внутри США, считает Перепелица. А кроме того, это грозит юридическими последствиями, включая судебные иски со стороны российских компаний и правительства, а также возможные ответные меры на правовом уровне, заключает он.
Чем Россия может ответить на конфискацию активов
Москва уже пообещала зеркальный ответ на конфискацию ее суверенных активов. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, в России замороженных иностранных активов не меньше, чем замороженных российских на Западе.
Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций ЕС, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил $288 млрд. Но с учетом запрета на вывод недружественными нерезидентами средств из страны сумма могла вырасти из-за перевода этих капиталов на счета типа «С».
На счета типа «С» зачисляются в том числе положенные к выплате иностранным акционерам дивиденды. Выводить деньги оттуда нельзя, а использовать можно только для ограниченного набора целей, например на покупку ОФЗ (облигации федерального займа).
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