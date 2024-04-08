Что будет с ЕС после конфискации российских активов: подробный разбор

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Европейский профессор Армин Штайнбах предостерег Евросоюз от передачи Украине доходов от инвестирования замороженных золотовалютных резервов РФ. Он полагает, что это подорвет доверие инвесторов к ЕС. Как относятся к такой конфискации в США и чем может на нее ответить Россия, разбирался NEWS.ru.

О каких суммах идет речь

Из всех замороженных активов России €269 млрд (это оценочная стоимость почти половины золотовалютных резервов России, выраженных в драгметаллах, ценных бумагах и иностранной валюте), хранящихся в странах G7, ЕС и Австралии, около €200 млрд находятся в Европе, в основном в Бельгии. И уже много месяцев в Евросоюзе обсуждают конфискацию прибыли с инвестирования этих активов.

Деньгами в основном управляет депозитарий Euroclear — одна из крупнейших клиринговых систем мира. Как отмечали в компании, по итогам 2022 года процентные доходы от инвестирования заблокированных активов РФ составили €821 млн. Инвестирование долгосрочных денежных остатков на клиентских счетах — стандартная практика депозитария, призванная минимизировать его собственный кредитный риск. Такой же подход применяется и к остаткам, возникшим из-за санкций, поясняет депозитарий.

По итогам 2023 года, Euroclear заработала на инвестировании российских активов еще €4,4 млрд. Таким образом, в совокупности за два года там скопилось €5,2 млрд прибыли. Эксперты в беседе с NEWS.ru ранее допускали, что речь идет именно об этой сумме. Кроме того, еще с конца прошлого года известно, что Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов, полученных с доходов от замороженных активов РФ. Но если даже эти в совокупности почти €7 млрд Украине и передадут, то нескоро, считают аналитики, так как слишком много юридических тонкостей. Что же касается самих замороженных активов на €269 млрд, то для их изъятия нет юридической базы, говорят наблюдатели.

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Кто предостерег Евросоюз от изъятия резервов России

Во французской газете Le Figaro на днях вышел комментарий профессора права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армина Штайнбаха. По его словам, если в Евросоюзе пойдут на конфискацию прибыли от российских активов, инвесторы отвернутся от европейского блока. Ведь он подорвет уважение к правам собственности, а эта проблема вряд ли беспокоит такую ​​доминирующую экономическую державу, как Соединенные Штаты.

Европе также следует учитывать и другие риски: против бельгийского депозитария Euroclear, в котором лежат купленные Россией и россиянами западные ценные бумаги, уже судятся в российских судах. И российские вкладчики вряд ли смогут вернуть свои средства, говорит эксперт. «Кроме того, Бельгии предстоит инвестиционная процедура, инициированная Россией в рамках двустороннего инвестиционного договора. Бельгийское правительство уже забрало прибыль Euroclear от ее российских активов, поэтому на карте будет вопрос о правах собственности», — отмечается в колонке.

То есть теперь европейским властям, чтобы забрать прибыль от замороженных российских активов, нужно доказать, что это «непредвиденная прибыль», а не обычные доходы от инвестиций. Но какая бы мера ни была принята, она остается как минимум в серой зоне, указывает профессор.

Что по этому поводу думают в США

В Вашингтоне идею о передаче прибыли от замороженных российских активов одобрили еще в феврале. При этом еще раньше, в декабре 2023 года, стало известно, что они выступили за передачу не только прибыли, но и самих замороженных активов через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении говорится, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.

США выступили с такой инициативой на фоне того, что с октября прошлого года республиканцы и демократы не могут согласовать пакеты финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Джо Байден хотел выделить на эти цели $106 млрд. 13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий $95 млрд. Однако документ встал в палате представителей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как Россия может ответить на конфискацию активов

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с NEWS.ru отмечает, что Россия может конфисковать средства нерезидентов на счетах типа «С». Об этом говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. По оценкам из СМИ, на таких счетах могла скопиться сумма в эквиваленте не менее $288 млрд, отмечает Лобода. Это частные активы, а не активы государств, но если на Западе заблокировали активы простых российских инвесторов, то и Россия может пойти на аналогичный шаг, полагает он.

«Кроме того, некоторые активы инвесторов из Европы в электроэнергетике на территории РФ переданы во временное управление Росимуществу. Но их можно будет просто национализировать. И не отдавать обратно Вritish Petroleum долю в Роснефти, которая временно заблокирована», — говорит Лобода.

Помимо этого Россия может забрать у западных посольств в Москве недвижимость, являющуюся старинными памятниками архитектуры или выявленными объектами культурного наследия, заключает аналитик.

Как ситуацию комментировали власти России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 13 февраля заявил, что решения по замороженным активам России являются посягательством на частную собственность. Москва, подчеркивал он, будет защищать свои интересы и в юридическом поле преследовать всех, кто имеет отношение к такому решению, его принятию и осуществлению. Песков добавил, что экспроприация негативно отразится на мировой экономике и инвестиционном климате.

О планах Москвы жестко отвечать на хищение активов России на Западе также заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она охарактеризовала конфискацию как воровство и отметила, что Россия будет относиться к ее инициаторам как к ворам.

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