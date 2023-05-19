Новые правила назначения пенсий с 2024 года: что изменится и кого коснется Какие страховые и социальные пенсии гражданам выплатят без заявлений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Госдума приняла закон о том, что часть социальных и страховых пенсий будет назначаться гражданам автоматически, без подачи ими заявлений. Но это коснется далеко не всех выплат. NEWS.ru ознакомился с документом и рассказывает о том, какие пенсии уже сейчас назначаются без заявлений, а какие только начнут назначать автоматически со следующего года.

Что такое страховые пенсии

Страховые пенсии — это выплаты, которые платятся гражданам благодаря их трудовому стажу из средств, перечисленных их работодателями в Пенсионный (а ныне Социальный) фонд. Но это не только обычные пенсии по старости. Это еще и пенсии по инвалидности и по потере кормильца (назначаются членам семьи умершего работника). Кроме того, к страховым пенсиям добавляется фиксированная выплата, устанавливаемая государством.

Есть также доплаты к пенсиям людей определенных, важных для государства профессий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем социальные пенсии отличаются от страховых

Если же человек за всю свою жизнь не работал или работал недостаточно много для назначения страховой пенсии, ему (или его детям в случае потери кормильца) выплачивают социальную пенсию из российского бюджета. На нее имеют право: мужчины после 70 лет и женщины после 65 лет; иностранцы и лица без гражданства, более 15 лет прожившие в РФ и достигшие 70 и 65 лет соответственно; мужчины 55 лет и женщины 50 лет — представители малочисленных народов Севера; дети до 18 лет (или до 23 лет, если находятся на очной форме обучения), родители которых неизвестны либо если хотя бы один родитель умер.

Также соцпенсии получают дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства. Соответственно, соцпенсии, как и страховые, тоже делятся на пенсии по старости, потере кормильца, инвалидности, но в отличие от страховых пенсий здесь также бывают и пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, выплаты иностранцам и северянам. Кстати, многие социальные пенсии выросли с 1 апреля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что за новый закон о порядке назначения пенсий

Госдума 18 мая приняла закон о том, что ряд страховых и социальных пенсий будут назначаться гражданам в беззаявительном порядке. То есть многим гражданам больше не придется обивать пороги ведомств, чтобы получить деньги.

Закон заработает с 1 января 2024 года. Ниже расскажем о том, каких пенсий это уже касается, а каких еще коснется.

Социальная пенсия по инвалидности

Уже сейчас после признания человека инвалидом социальная пенсия ему назначается без истребования от него какого-либо заявления. Соцфонд автоматически начинает начислять деньги на основе данных из федерального реестра инвалидов.

Если же россиянин не будет соответствовать условиям для назначения соцпенсии по инвалидности, Соцфонд в течение пяти рабочих дней с момента получения информации из реестра уведомит человека о том, чего ему не хватило. Но здесь новый закон ничего не меняет, такой порядок действует уже давно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная пенсия по старости

Напомним, эту пенсию не следует путать с обычной (страховой) пенсией по старости. Социальную пенсию платят мужчинам после 70 лет и женщинам после 65 лет, не набравшим нужного стажа для выхода на обычную пенсию.

Социальную пенсию по старости и сейчас начисляют без всяких заявлений именно тем, кто до достижения 65 и 70 лет получал страховую пенсию по инвалидности. Просто одни выплаты автоматически заменяют другими. Новый закон тут тоже ничего не меняет.

Социальные и страховые пенсии детям при потере кормильца

А вот здесь уже есть серьезное нововведение. Россиянам, не достигшим 18 лет, но потерявшим кормильца, соцпенсия или страховая пенсия, как и в двух случаях выше, будет начисляться автоматически. То есть им больше не нужно будет подавать заявление. Соцфонд будет получать информацию о смерти родителя из федерального регистра сведений о населении, а затем — начинать выплаты.

При этом страховую пенсию будут назначать в течение пяти рабочих дней с момента получения Соцфондом сведений о смерти. И в течение трех рабочих дней после назначения пенсии Соцфонд известит об этом ребенка либо его представителя.

Если же вдруг по каким-то причинам формальных условий для назначения социальной или страховой пенсии будет недостаточно, Соцфонд в течение пяти рабочих дней со дня поступления в него сведений о смерти кормильца и о его детях уведомит об этом законного представителя ребенка/детей.

Фото: shutterstock.com

Соцпенсия вместо страховой пенсии по потере кормильца

Напомним, многие россияне получают не социальные, а страховые пенсии по потере кормильца. Последние назначают в случае, если у кормильца уже был трудовой стаж. Эти выплаты получают не только дети, но и братья, сестры, родители, дедушки, бабушки, супруги, которые находились на иждивении кормильца из-за нетрудоспособности или были заняты уходом за членами его семьи. И выплаты здесь идут не из бюджета страны, а из выплат работодателя на пенсию умершему кормильцу.

Так вот: если дети уже получают страховую пенсию по потере кормильца, но после перерасчета из-за роста числа нетрудоспособных членов семьи выяснится, что социальная пенсия должна быть больше страховой, то социальную пенсию назначат автоматически. То есть тоже в беззаявительном порядке. Такое вот новшество.

Что еще уточняют в новом законе

В закон о пенсиях добавляется новый пункт. Он указывает: если несовершеннолетний имеет право на страховую и социальную пенсию по потере кормильца, страховая ему будет назначена только в том случае, если она вместе с фиксированной выплатой к страховой пенсии будет больше социальной. Назначение опять же не потребует от ребенка и его представителя каких-либо заявлений.

Также в ряде случаев автоматически будет произведен перерасчет фиксированных выплат к страховым пенсиям.

Читайте также:

Россиянам подсказали, как получить надбавку к пенсии

Как вырастут пенсии с 1 апреля: кому и на сколько повысят выплаты

Новая госпрограмма накоплений к пенсии: в чем смысл, как заработать больше

Юрист рассказала про индексацию пенсий с 1 июня