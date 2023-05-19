Госдума приняла закон о том, что часть социальных и страховых пенсий будет назначаться гражданам автоматически, без подачи ими заявлений. Но это коснется далеко не всех выплат. NEWS.ru ознакомился с документом и рассказывает о том, какие пенсии уже сейчас назначаются без заявлений, а какие только начнут назначать автоматически со следующего года.
Что такое страховые пенсии
Страховые пенсии — это выплаты, которые платятся гражданам благодаря их трудовому стажу из средств, перечисленных их работодателями в Пенсионный (а ныне Социальный) фонд. Но это не только обычные пенсии по старости. Это еще и пенсии по инвалидности и по потере кормильца (назначаются членам семьи умершего работника). Кроме того, к страховым пенсиям добавляется фиксированная выплата, устанавливаемая государством.
Есть также доплаты к пенсиям людей определенных, важных для государства профессий.
Чем социальные пенсии отличаются от страховых
Если же человек за всю свою жизнь не работал или работал недостаточно много для назначения страховой пенсии, ему (или его детям в случае потери кормильца) выплачивают социальную пенсию из российского бюджета. На нее имеют право: мужчины после 70 лет и женщины после 65 лет; иностранцы и лица без гражданства, более 15 лет прожившие в РФ и достигшие 70 и 65 лет соответственно; мужчины 55 лет и женщины 50 лет — представители малочисленных народов Севера; дети до 18 лет (или до 23 лет, если находятся на очной форме обучения), родители которых неизвестны либо если хотя бы один родитель умер.
Также соцпенсии получают дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства. Соответственно, соцпенсии, как и страховые, тоже делятся на пенсии по старости, потере кормильца, инвалидности, но в отличие от страховых пенсий здесь также бывают и пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, выплаты иностранцам и северянам. Кстати, многие социальные пенсии выросли с 1 апреля.
Что за новый закон о порядке назначения пенсий
Госдума 18 мая приняла закон о том, что ряд страховых и социальных пенсий будут назначаться гражданам в беззаявительном порядке. То есть многим гражданам больше не придется обивать пороги ведомств, чтобы получить деньги.
Закон заработает с 1 января 2024 года. Ниже расскажем о том, каких пенсий это уже касается, а каких еще коснется.
Социальная пенсия по инвалидности
Уже сейчас после признания человека инвалидом социальная пенсия ему назначается без истребования от него какого-либо заявления. Соцфонд автоматически начинает начислять деньги на основе данных из федерального реестра инвалидов.
Если же россиянин не будет соответствовать условиям для назначения соцпенсии по инвалидности, Соцфонд в течение пяти рабочих дней с момента получения информации из реестра уведомит человека о том, чего ему не хватило. Но здесь новый закон ничего не меняет, такой порядок действует уже давно.
Социальная пенсия по старости
Напомним, эту пенсию не следует путать с обычной (страховой) пенсией по старости. Социальную пенсию платят мужчинам после 70 лет и женщинам после 65 лет, не набравшим нужного стажа для выхода на обычную пенсию.
Социальную пенсию по старости и сейчас начисляют без всяких заявлений именно тем, кто до достижения 65 и 70 лет получал страховую пенсию по инвалидности. Просто одни выплаты автоматически заменяют другими. Новый закон тут тоже ничего не меняет.
Социальные и страховые пенсии детям при потере кормильца
А вот здесь уже есть серьезное нововведение. Россиянам, не достигшим 18 лет, но потерявшим кормильца, соцпенсия или страховая пенсия, как и в двух случаях выше, будет начисляться автоматически. То есть им больше не нужно будет подавать заявление. Соцфонд будет получать информацию о смерти родителя из федерального регистра сведений о населении, а затем — начинать выплаты.
При этом страховую пенсию будут назначать в течение пяти рабочих дней с момента получения Соцфондом сведений о смерти. И в течение трех рабочих дней после назначения пенсии Соцфонд известит об этом ребенка либо его представителя.
Если же вдруг по каким-то причинам формальных условий для назначения социальной или страховой пенсии будет недостаточно, Соцфонд в течение пяти рабочих дней со дня поступления в него сведений о смерти кормильца и о его детях уведомит об этом законного представителя ребенка/детей.
Соцпенсия вместо страховой пенсии по потере кормильца
Напомним, многие россияне получают не социальные, а страховые пенсии по потере кормильца. Последние назначают в случае, если у кормильца уже был трудовой стаж. Эти выплаты получают не только дети, но и братья, сестры, родители, дедушки, бабушки, супруги, которые находились на иждивении кормильца из-за нетрудоспособности или были заняты уходом за членами его семьи. И выплаты здесь идут не из бюджета страны, а из выплат работодателя на пенсию умершему кормильцу.
Так вот: если дети уже получают страховую пенсию по потере кормильца, но после перерасчета из-за роста числа нетрудоспособных членов семьи выяснится, что социальная пенсия должна быть больше страховой, то социальную пенсию назначат автоматически. То есть тоже в беззаявительном порядке. Такое вот новшество.
Что еще уточняют в новом законе
В закон о пенсиях добавляется новый пункт. Он указывает: если несовершеннолетний имеет право на страховую и социальную пенсию по потере кормильца, страховая ему будет назначена только в том случае, если она вместе с фиксированной выплатой к страховой пенсии будет больше социальной. Назначение опять же не потребует от ребенка и его представителя каких-либо заявлений.
Также в ряде случаев автоматически будет произведен перерасчет фиксированных выплат к страховым пенсиям.
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