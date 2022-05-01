Путин подписал закон о выплате пенсий по потере кормильца выпускникам школ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому совершеннолетним выпускникам школ будут выплачиваться пенсии по потере кормильца. Соотвествующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь выпускники смогут получать пенсию за период с момента окончания школы до поступления в вуз или колледж.

Предыдущая редакция закона «О страховых пенсиях» предусматривала приостановление выплаты пенсии по потере кормильца при достижении 18 лет в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением на дальнейшую учёбу.

В аннотации говорится, что закон направлен на установление дополнительных гарантий пенсионного обеспечения для молодых людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

С 1 апреля В России социальные и государственные пенсии проиндексировали на 8,6% вместо запланированных 7,7%, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отметила, что социальные пенсии получают те, у кого недостаточно пенсионных коэффициентов и стажа для страховой пенсии.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны, в частности, детей-инвалидов.