Юрист рассказала про индексацию пенсий с 1 июня Юрист Петрикова рассказала про индексацию пенсий с 1 июня

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова заявила, что некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже с 1 июня. Эксперт уточнила, что речь идёт о тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Уровень индексации, по словам специалиста, достигнет 8,6%, пишет портал Life.

Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Те, кто ещё работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%, — поделилась Петрикова.

Она добавил, что пенсионеры, достигшие в июне 80-летнего возраста получат повышение фиксированной выплаты на 100%.

Замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее заявила, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. Она отметила, что правительство и нижняя палата парламента прекрасно понимают необходимость дальнейшего снижения ставок по ипотеке. При этом парламентарий подчеркнула, что никто не планирует «раздувать ипотечный пузырь».