Россиянам подсказали, как получить надбавку к пенсии Юрист Соловьев: ушедшие на пенсию до 2015 года могут получить надбавку за воспитание детей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вышедшие на пенсию до 1 января 2015 года россияне могут получить надбавку за воспитание детей. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов.

Юрист отметил, что обратиться за выплатой можно в Социальный фонд или в МФЦ, заполнив заявление на портале госуслуг или через «Почту России». Однако это стоит делать лишь тем гражданам, кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, имея к настоящему моменту лишь минимальный стаж и пенсию.

Тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно, — подчеркнул Соловьев.

Он также пояснил, что при расчете надбавки при первом ребенке за один год положено 1,8 балла, а за полтора — 2,7 балла.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что с 1 мая для россиян старше 80 лет в два раза будет увеличена пенсия. По ее словам, надбавку также получат работники гражданской авиации и угольной промышленности.

В свою очередь юрист Вадим Виноградов рассказал, что начиная с 1 мая пенсии наличными россиянам будет доставлять только «Почта России». Эксперт добавил, что положенные выплаты наличными средствами можно будет получить в почтовом отделении вместо банковских касс.