Путин уточнил порядок назначения доплат к пенсии для летчиков и шахтеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот»

Доплаты к пенсии для работников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации будут осуществляться по новой процедуре, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным и опубликованном на портале правовой информации. Согласно федеральному закону, порядок получения выплат будет проходить при помощи электронного документооборота.

Он должен оптимизировать процесс взаимодействия государственных и муниципальных архивов с территориальными органами ПФР по обмену информации в электронном виде, необходимой для установления пенсий и других социальных выплат.

Из текста документа также следует, что страхователи могут в отношении каждого своего сотрудника, включая тех, кто застрахован по ГПД, предоставить в Пенсионный фонд данные о периодах работы, дающие право на дополнительные выплаты к пенсии, и сумму заработка, из которой исчисляется размер такой доплаты.

С 1 января 2023 года указанные изменения начнут осуществлять только на основании сведений индивидуального учета. Это в свою очередь позволит создать для граждан более удобные условия для получения средств без посещения ПФР.

Ранее Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях жителей СНГ. В тексте закона сказано, что соглашение, которое подписали более 30 лет назад, не дает достаточной широты возможностей для реализации пенсионных прав жителей СНГ. Однако в пояснении к документу уточняется, что Россия уже подписала обновленные пенсионные соглашения с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.