Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях жителей СНГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, денонсирующий гарантии прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения. В тексте закона прописано, что данное соглашение, которое подписали более 30 лет назад, не позволяет в полной мере осуществлять пенсионные права жителям стран СНГ. При этом, в пояснении к документу уточняется, что Россия уже подписала обновленные пенсионные соглашения с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Полный текст федерального закона опубликовали на сайте правовой информации.

В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выросли на 10% с 1 июня. На эти цели власти выделили более 500 млрд рублей.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что российские пенсионеры, которые соберутся переехать в другой регион России, могут лишиться части своих выплат. Речь идет о надбавках до прожиточного минимума, которые в разных регионах России разные. Таким образом, вычеты коснутся тех пенсионеров, чьи выплаты не дотягивают до прожиточного минимума. В качестве примера специалист приводит в пример граждан, которые переехали из северных районов на юг.