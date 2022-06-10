Пенсионеры при переезде в другой регион России могут потерять часть пенсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские пенсионеры, которые соберутся переехать в другой регион России, могут лишиться части своих выплат. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова изданию Primpress.

Многие пенсионеры даже не подозревают, что при переезде из одного региона в другой их размер пенсии может существенно измениться. Например, это может произойти, если пенсионер получает социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, — уточняет Сивакова.

Речь идет о надбавках до прожиточного минимума, которые в разных регионах России разные. Таким образом, вычеты коснутся тех пенсионеров, чьи выплаты не дотягивают до прожиточного минимума. В качестве примера специалист приводит в пример граждан, которые переехали из северных районов на юг.

Часто для постоянного места жительства выбирают Краснодарский край. Там прожиточный минимум с июня вырос до 11 492 рублей. Если же переезд состоялся из Якутии, где минимум равен теперь 18 087 рублям, потери для пенсионера составят 6595 рублей в том случае, если его пенсия изначально была ниже 11 тысяч, — рассказывает юрист.

Как сообщалось ранее, сферы использования материнского капитала в России могут быть расширены. Соответствующие предложения уже готовятся в Государственной думе и Совете Федерации. В числе предложений — разрешить направлять средства маткапитала на приобретение автомобиля, ремонт жилья и даже покупку бытовой техники. Опрошенные NEWS.ru эксперты признают, что инструмент, призванный изменить демографическую ситуацию в стране, остро нуждается в реформировании — в ином случае он окажется абсолютно неэффективным.