Буст для демографии: почему маткапитал теряет эффективность Законодатели решают, что делать с госпрограммой по выплатам за рождение детей

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Сферы использования материнского капитала в России могут быть расширены. Соответствующие предложения уже готовятся в Государственной думе и Совете Федерации. В числе предложений — разрешить направлять средства маткапитала на приобретение автомобиля, ремонт жилья и даже покупку бытовой техники. Опрошенные NEWS.ru эксперты признают, что инструмент, призванный изменить демографическую ситуацию в стране, остро нуждается в реформировании — в ином случае он окажется абсолютно неэффективным.

Приказано реформировать

Материнский капитал вновь оказался в центре оживленной дискуссии. Депутаты, сенаторы и общественники сходятся во мнении, что в нынешнем виде этот инструмент демографической политики становится все менее и менее привлекательным.

В 2022 году размер выплаты на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тысячи рублей, если его оформляла.

Материнский капитал был запущен в 2007 году. Как ожидается, программа будет действовать до конца 2026 года. Ее ключевая цель — повысить рождаемость в стране. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, однако в дальнейшем программу расширили.

В Госдуме и Совете Федерации признают, что сегодня, с учетом стремительно разгоняющейся инфляции, необходимо внести коррективы в госпрограмму. В настоящее время маткапитал можно направить на приобретение или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Обналичить эти деньги нельзя.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отдельных случаях возможно оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет. Однако это разрешено только в той ситуации, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи.

Мы выступаем за то, чтобы средства маткапитала можно было тратить в том числе и на приобретение автомобиля. В идеале такую норму следует распространить на все семьи без исключения, ну или хотя бы предоставить подобную возможность многодетным семьям, тем, кто проживает в сельской местности, а также семьям, где есть ребенок-инвалид, — заявил NEWS.ru председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

С ним соглашается зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, такая новация позволит увеличить число тех россиян, для кого маткапитал окажется полезным. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что при нынешних ценах на недвижимость не все используют маткапитал — его размер не настолько внушителен. При покупке же машины, считает Куринный, эти средства могут оказаться хорошим подспорьем.

Ранее подобную инициативу уже озвучивала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. По мнению Лантратовой, машину можно использовать для совместного отдыха, поездок в больницу или школу. Она рассказала о многочисленных просьбах родителей: многие из них признались, что им нужен автомобиль, однако накопить на него они не могут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации тоже обсуждают возможное реформирование госпрограммы, признавая, что в нынешнем виде маткапитал не отвечает реальным потребностям общества.

Стоит признать, что на данный момент материнский капитал не покрывает все необходимые расходы семей с новорожденными детьми. Если раньше сертификат о материнском капитале давал возможность компенсировать весомую часть от стоимости жилья в регионах, то сейчас существенно вряд ли удастся его применить — цены на жилье увеличились почти в два раза, а маткапитал — лишь на 8,4%, — рассказал NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

По его мнению, определенно стоит расширить перечень возможностей, на которые можно потратить маткапитал. В числе предложений сенатора —увеличить число возможностей улучшения жилищных условия. Например, сейчас на средства госпрограммы нельзя ремонтировать квартиру и приобретать бытовую технику. Гибатдинов также полагает, что следует дать возможность использовать маткапитал и для приобретения дачных участков.

К слову, в прошлом году президент Владимир Путин согласился рассмотреть возможность расходования материнского капитала на ремонт жилья. Правда, глава государства оговорился, что «критерии здесь очень размыты».

Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую, — уточнил президент.

Эксперты полагают, что тянуть с реформой госпрограммы не стоит — в нынешнем виде она стремительно теряет свою привлекательность и смысл.

Отказываются от капитала

Между тем некоторые специалисты полагают, что ключевая задача сегодня — увеличить размер материнского капитала, а не только сферы его применения.

Однако вопросов возникает очень много, — рассуждает в беседе с NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Во-первых, если решим увеличить капитал, то за чей счет будет банкет? Во-вторых, надо определиться с целями, чего мы хотим от материнского капитала: сейчас это не средство мотивации, а скорее некая премия для родителей, которая, надо сказать честно, стратегически ничего не решает.

Эксперт полагает, что на демографию наличие или отсутствие как таковое не влияет, поскольку, считает он, «наивно думать, что человек за 500 тысяч рублей побежит рожать».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именно поэтому, считает Журавлёв, следует «двигаться в сторону увеличения размера капитала» и, соответственно, заметного ужесточения требований к его получению.

С учетом, что средняя стоимость квартиры в Москве составляет около 18 млн рублей, 500 тысяч выглядят для москвичей почти издевательски — никакой погоды при приобретении жилья они, конечно, не делают, — указал собеседник издания.

Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин признал, что на фоне гиперинфляции, резкого подорожания недвижимости материнский капитал заметно обесценился.

Очевидно, что здесь необходимы перемены — чтобы капитал был интересен и пресловутому среднему классу, а не только люмпенизированной прослойке общества. Потому что людям, которые работают и зарабатывают, подобный подарок от государства сейчас становится все менее и менее интересен. Знаю людей, которые отказались от получения капитала, не понимая, как его можно применить, — заявил NEWS.ru Долинин.

Согласно результатам исследования, проведенного недавно сервисом SuperJob, около половины жителей России одобряют предложение по возможности вложения средств маткапитала в покупку автомобиля. Против подобной инициативы высказались 26% респондентов. Противники инициативы полагают, что это провоцирует рост развития мошенничества. Кроме того, они считают, что автомобиль не является предметом первой необходимости.