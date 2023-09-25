Индексация пенсий в 2024 году: кому и на сколько процентов увеличат выплаты Сможет ли рост выплат превысить инфляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году планируется заметно поднять пенсии. Это связано с сильным ростом инфляции. Каких категорий пенсионеров коснется, когда конкретно и на сколько вырастут их выплаты и что изменится в начислении больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком, расскажет NEWS.ru.

Как растет инфляция в России

Ранее в Минэкономики прогнозировали, что уровень инфляции по итогу этого года составит 5,3%. Но из-за очередного скачка курса доллара этим летом после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», большого количества импортных товаров на российском рынке и импортного оборудования у производителей российской продукции ведомство ожидает, что по итогам этого года инфляция составит уже 7,5%.

Речь идет только об официальном уровне инфляции. Как объяснял NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев, в каждой семье из-за разности товаров и услуг, за которые она платит, инфляция своя. И когда Центробанк заказывает соцопросы на тему наблюдаемой инфляции, выясняется, что очень часто она в разы сильнее официальной.

Например, в октябре 2021 года россияне, участвовавшие в таком опросе, заявляли, что за прошедшие 12 месяцев инфляция составила 16,3%. В то же время официальная годовая инфляция равнялась лишь 8,13%. Что же касается итогов 2023 года, то экономист Дмитрий Потапенко уже отмечал: россияне живут «не в статистике» чиновников с 7,5%, а в условиях реальной инфляции в 25–35%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кому пенсии, вероятно, не поднимут

Скорее всего, с учетом политики предыдущих лет и ограниченности средств бюджета России работающим пенсионерам выплаты индексировать не будут. Вернее, как это происходит ежегодно, 1 августа 2024-го им сделают перерасчет, но надбавка вряд ли будет значительной. К примеру, 1 августа этого года она составила чуть более 350 руб. Ведь максимально выплату могут поднять только на три пенсионных балла.

Власти не проводят индексацию пенсий работающих пенсионеров (в отличие от пенсий неработающих), несмотря на инфляцию. Как утверждали в Пенсионном фонде (теперь — Социальном фонде) год назад, это снизило бы уровень обеспечения неработающих пенсионеров и потребовало бы дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей. Но работодатели трудящихся пенсионеров все равно уплачивают взносы за таких сотрудников в Социальный фонд. В результате у последних копятся и стаж, и пенсионные баллы. Впрочем, эти баллы будут учитываться при выплатах, лишь когда пенсионер уволится. Тогда же учтут и все индексации пенсий, которые он пропустил.

Кому проиндексируют пенсии

Как пишет газета «Коммерсант», с 1 января 2024 года проиндексируют страховые пенсии (то есть обычные выплаты по старости) неработающим пенсионерам. Они вырастут на уровень инфляции, который ожидается по итогам этого года, — то есть на упомянутые в начале статьи 7,5%.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре этого года к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие еще выплаты вырастут

Также в бюджете Соцфонда на следующий год значительное место занимают расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком — на эти цели хотят выделить около 1,1 трлн руб. И размер ряда выплат вырастет довольно сильно. Например, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. руб. в месяц против 83 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47%). Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 тыс. руб. до 565 тыс. руб. (рост на 47,5%). Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих составит 49 тыс. руб. в месяц против 33,2 тыс. руб. в 2023 году (рост на 47,6%). Но подчеркнем, что у «Коммерсанта», который ссылается на данные Соцфонда, приводятся только максимальные, а не средние размеры будущих выплат. Последние, конечно же, будут меньше максимальных.

Также с этого года работодатели обязаны платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров (ГПХ). Таких трудящихся в России, по официальным данным, около 4 млн человек. Как напоминают в Федеральной налоговой службе, теперь они имеют право на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кому уже поднимали пенсии в этом году

Помимо небольшой надбавки работающим пенсионерам 1 августа, которая упомянута выше, с 1 января этого года на 4,8% были повышены пенсии по старости неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличились соцвыплаты, пособия и компенсации льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. Как минимум часть из них стали получать суммы на 11,9% больше предыдущих.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 апреля на 3,3% проиндексировали пенсии госслужащих и социальные пенсии (которые платят нуждающимся вне зависимости от рабочего стажа). Таким образом, прибавка к минимальной пенсии по старости составила 228,5 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 548,4 руб. К пенсиям детей-инвалидов и инвалидов с детства II группы — 457 руб. Пенсионеры Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС также получили индексацию в этом же размере.

Также, когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце ему автоматически добавляют ежемесячную надбавку. После ее индексации 1 января она составила почти 7,6 тыс. руб. Надбавку назначают автоматически, в беззаявительном порядке.

Не потребуется подавать заявление и тем пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и стали неработающими. Им также компенсируют всю предыдущую индексацию пенсий.

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