Курс доллара на МосБирже поднялся до 97 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже вырос до 97,16 рубля, рост американской валюты составил 35 копеек. По данным аналитиков биржи, которые приводит РИА Новости, стоимость другой иностранной валюты также выросла. Так, стоимость юаня составляет 13,32 рубля, а евро — 103,58 рубля. Они выросли на 6 копеек и 63 копейки соответственно.

Специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что в ближайшее время доллар может продолжить умеренный рост, несмотря на подорожание нефти. Предполагается, что он закрепится на уровне выше 97 рублей, предел целевого диапазона составляет 98 рублей. В свою очередь сотрудник компании «Алор брокер» Алексей Антонов считает, что ближайшие дни могут стать определяющими для российской валюты. Это обусловлено тем, что в минувшие выходные Министерство финансов России расплатилось рублями по еврооблигационному выпуску.

Посмотрим, какая часть из полученных отечественными инвесторами средств снова будет направлена в валюту. В целом же пока рубль выглядит очень слабым, не исключены его попытки ухода в паре c долларом к отметке 100 рублей, — заключил он.

Как сообщалось ранее, Центробанк России повысил ключевую ставку до 13%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такое решение было принято с целью сокращения инфляции и инфляционных ожиданий. Также оно направлено на купирование резкого движения курса.