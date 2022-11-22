ПФР назвал негативные эффекты индексации пенсий работающим пенсионерам ПФР: индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов

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Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам снизит уровень обеспечения неработающих и потребует дополнительных расходов бюджета в размере около 500 млрд рублей, заявили РБК в ПФР. Там напомнили, что пенсия для работающих пенсионеров по сути является льготой.



Как говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, помимо дополнительных ассигнований из бюджета, возврат индексации страховых пенсий для неработающих граждан приведет к сокращению уровня пенсий неработающих, для которых они являются единственным источником дохода. В ПФР пояснили, что индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим

В ПФР напомнили, что целью страховых пенсий является предоставление средств к существованию гражданину, который в силу нетрудоспособности, связанной в том числе со старостью и инвалидностью, не имеет возможности трудиться и утратил заработок. У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий по сути является льготой и сохраняется в интересах граждан, однако параллельно действует ограничение по неосуществлению индексации в период оплачиваемой работы. В ПФР также напомнили, что при прекращении работы пенсионером происходит пересмотр размера его пенсии с учетом всех прошедших за период трудовой деятельности индексаций.

Ранее правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, внесенный в конце августа в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Законопроектом предлагалось с 1 января 2023 года произвести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя при этом из максимального значения пенсионного коэффициента — 10 вместо трех, а также возобновить индексацию указанных выплат.