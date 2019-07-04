https://static.news.ru/photo/29c46980-9e7b-11e9-a561-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Friso Gentsch/Global Look Press

Импорт свинины в Россию в январе—июне вырос на 89% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Об этом со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС) заявил глава Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв.

В первом полугодии 2019 года в страну было ввезено 69 тысяч т продукции свиноводства, в то время как за аналогичный период 2018 года — 37 тысяч т. При этом, как отмечает Ковалёв, свинина стала единственным видом мяса, импорт которого увеличивается, сообщает портал « Агроинвестор ».

Поставки в Россию мяса птицы не изменились и были в первом полугодии на уровне 106,3 тысячи т. Импорт говядины в годовом выражении снизился на 10% (до 149,2 тысячи т). Всего импорт мяса в январе—июне 2019 года составил 330,5 тысячи т, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

По словам Ковалёва, Россия вышла почти на полное самообеспечение свининой, и доля импорта в потреблении уменьшилась с 40% в 2005 году до 2% в 2018-м.

Это освободило нас от физической и валютно-ценовой зависимости от ввоза этого мяса, однако в стране с открытой экономикой, встроенной в глобальные рынки, доля импорта в 5–6% и даже до 10% всегда будет присутствовать, — отметил он, добавив, что дальнейшее наращивание производства невозможно без расширения поставок на внешние рынки.

Импорт свинины в 2019 году может увеличиться до 130–150 тысяч т, но с 2020-го рост остановится, поскольку Россия должна отменить квоты на ввоз мяса по условиям ВТО, а также нулевую пошлину.

Как писал News.ru, цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%. Это случится из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.