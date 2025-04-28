Составлен список российских артистов, не принимающих парад Победы 9 мая

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне не все российские звезды согласны с проведением торжественных мероприятий на Красной площади. Кто из артистов не принимает парад Победы 9 мая?

Как критиковали парад Победы Назаров и Моргенштерн

Народный артист России Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своих социальных сетях охарактеризовал торжественные мероприятия как «парад бессилия и запретов». Он предложил перенаправить бюджет празднования на улучшение условий жизни ветеранов.

Телеведущий Дмитрий Шепелев высказал недоумение по поводу демонстрации «готовности к войне» в день памяти. По его мнению, 9 Мая должно стать днем осмысления трагедии, а не поводом для военных шествий.

Переехавший из России в ОАЭ рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что в современных реалиях «гордиться просто нечем». Его высказывания вызвали негодование некоторых поклонников, политиков и общественников.

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Что говорили о параде Победы Виторган и Ширвиндт

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), находящаяся за границей, публично осудила традиционные празднования. Она призвала отказаться от парадов и акции «Бессмертный полк», назвав эти мероприятия инструментами пропаганды.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Татьяна Лазарева

Актер Максим Виторган предложил принципиально изменить формат Дня Победы: «Это должен быть день тишины и скорби, а не пляски с танчиками». Его коллега Павел Майков поддержал эту позицию, заявив, что «в войне нет победителей», а демонстрация военной мощи выглядит кощунственно.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в своем Telegram-канале подчеркнул, что 9 Мая — это прежде всего день памяти о миллионах погибших, а не повод для патриотических маршей.

Кого из звезд не пустят на Красную площадь

Зрители в Сети предполагают, что в 2025 году в числе «нежелательных гостей» на трибунах Красной площади могут оказаться народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, а также комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также на парад Победы, по мнению россиян, не позовут бывшего участника группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актеров Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также лидера группы «Би-2» Леву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Эти артисты не только покинули Россию после начала СВО, но и открыто критиковали действия властей. Например, Лева из «Би-2» в своем блоге выразил «омерзение» к текущей политике страны, поздравив не россиян, а «союзнические войска».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лева из «Би-2» (Егор Бортник)

Кто еще из артистов критиковал парад Победы

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) называл празднование 9 Мая «показной милитаристской риторикой», которая искажает историческую память. В 2014 году он даже охарактеризовал официальные мероприятия как «пропагандистский шабаш», но позже удалил этот пост.

Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также критиковал превращение Дня Победы в инструмент политики, заявив, что это «кощунство». Его интервью на эту тему было удалено, а публиковавший его ресурс заблокирован.

Народная артистка России Лия Ахеджакова в 2019 году говорила, что ей «больно видеть, как священный день превращают в показуху». Она обращала внимание на то, что миллиарды тратятся на парады, в то время как ветераны живут в тяжелых условиях.

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