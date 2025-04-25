Моргенштерну поставили условие, при котором он может вернуться в Россию Композитор Цыганов: Моргенштерн может вернуться, если выведет из души сатанизм

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сможет вернуться в Россию только после того, как выведет из своей души сатанизм, заявил NEWS.ru композитор Вадим Цыганов. По его словам, артист является рупором деструктивных тенденций, как и его коллеги рэперы Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), а его треки воспитывают бездушное поколение.

Я бы условие такое поставил: пусть из души его уйдет сатанизм. Он же воспитывает поколение. Поколение, которое мы получили сейчас, — бери от жизни все — бездушное, рвотное поколение. Он его продукт, а еще и воспитывает. Моргенштерн — рупор. Мы прекрасно понимаем, что все эти рэперы: Гуф, Моргенштерн, Паша Техник — история продвижения наркоты. Нужен ли нам такой персонаж — клейменый выходец из ада? Особенно сейчас, когда идет война, — высказался Цыганов.

Композитор резко осудил тех, кто, по его мнению, «отмывает» подобных артистов, позволяя им оставаться в медиапространстве. Он призвал задуматься о том, какие ценности пропагандируют такие личности и как это отразится на будущем России.

Мы с вами реабилитаторы? Там, наверху, у нас есть, грубо говоря, Кремль, а есть фанерный Кремль, который отмывает сбитых и обосранных. Моргенштерн давно сделал выбор, набив татуху 666 . Какую он пользу принесет, кого вразумит? Безумие какое-то, — резюмировал Цыганов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил сомнение в искренности «исправления»» Моргенштерна. По его словам, тот тоскует не по России, а по прежним гонорарам. Парламентарий отметил, что рэпер именно поэтому вынужден корректировать свою позицию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.