Составлен список артистов, которых возмущает парад Победы в Москве 9 мая

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Юрий Шевчук

Не все артисты горят желанием участвовать в параде Победы в Москве в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Кто из звезд критиковал праздничные мероприятия 9 мая и кому в 2025 году могут отказать в приглашении на Красную площадь?

Что сказали о параде Победы Шевчук и Макаревич

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что память о войне не должна превращаться в милитаристское шоу. По его словам, «парады — это не самое лучшее напоминание о войне». Музыкант отметил, что «война — это грязь, кровь и смерть, а не блестящие сапоги и танки».

Такого же мнения придерживается и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант неоднократно говорил о неуместности использования военной символики в политических целях. По его словам, «парады Победы все больше напоминают демонстрацию силы, а не память о погибших». В 2014 году артист в соцсетях назвал 9 Мая «пропагандистским шабашем», но позже удалил публикацию.

В 2023 году в Telegram-канале Макаревич написал, что празднование Дня Победы превратилось в «показную милитаристскую риторику», которая, по его мнению, «искажает память о войне».

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Что говорили о 9 Мая Ахеджакова и Гребенщиков

В 2021 году лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказался против милитаризации Дня Победы. Он заявил, что праздник «становится инструментом разобщения, а не единства», и назвал это «кощунством». Позже интервью было удалено, а разместивший его ресурс заблокирован Роскомнадзором.

В 2019 году народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась, что ей «больно видеть, как священный день превращают в показуху». По словам актрисы, «на парады тратятся миллиарды, а ветераны умирают в нищете». Ее интервью тоже было удалено после 2022 года.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Борис Гребенщиков

Кто еще возмущался проведением парада Победы

В 2018 году Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал парады Победы «пропагандистскими мероприятиями». Он заявил, что 9 Мая «должно быть днем скорби, а не днем военной гордости».

Рэпер Noize МС (настоящее имя — Иван Демидов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал парад Победы 9 Мая «показухой», «театром» и «милитаристским угаром», за которыми «скрываются реальные проблемы». Музыкант отметил, что ему «противно смотреть, как празднуют победу, когда вокруг столько боли».

В 2022 году телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что 9 Мая — это день памяти и скорби, а не военных парадов. По ее словам, «ветераны воевали за мир, а не за то, чтобы их подвиг стал поводом для пропаганды».

Высказывались против проведения парада Победы и украинские звезды. С критикой 9 Мая выступали лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк и певица Руслана.

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