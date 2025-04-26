Пугачева благословила Волочкову Волочкова заявила, что получила от Пугачевой благословение на исполнение песни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала 78.ru, что получила от певицы Аллы Пугачевой благословение на исполнение песни «Мне нравится» на стихи Марины Цветаевой. Артистка подчеркнула, что собирается спеть ее на свадьбе своей дочери Ариадны, добавив, что никогда не осуждала Пугачеву, потому что получала от нее только добро.

Почему я не должна общаться с Пугачевой? Я сама проходила в жизни времена очень больших гонений, причем незаслуженных, когда меня на глазах у всей страны незаконно уволили из Большого театра, и от меня тогда отвернулось большое количество людей. Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала, — сказала балерина.

Ранее источник, близкий к семье Волочковой, подтвердил, что свадьба ее дочери Ариадны состоится. Он отметил, что подготовка к торжественному мероприятию началась в феврале, и Ариадна принимала активное участие в организации праздника. Источник также отметил, что невеста и жених хотят избежать излишнего внимания прессы и журналистов на самом торжестве.

Сама балерина говорила, что благословила свою дочь Ариадну и ее избранника Никиту. Пара приезжала на день рождения артистки. Волочкова отметила, что дочь счастлива вместе с возлюбленным.