«Сейчас я в терапии»: Анкудинова из «Ты супер!» о травмах, Билане и матери

Уроженка Приморского края Диана Анкудинова стала знаменитой после участия в шоу «Ты супер!» на НТВ. По правилам проекта, в нем принимают участие дети, которые остались без попечения родителей. Анкудинова не скрывала, что биологическая мать вела асоциальный образ жизни, избивала ее и даже пыталась утопить в ванной. Как живет сейчас 22-летняя певица, почему решила пройти терапию и что ее связывает с Димой Биланом — в интервью NEWS.ru.

«Билан очень поддерживал»

— Как проводите лето?

— Это лето, наверное первое в моей жизни, полностью состоит из творчества. Я увлечена созданием дебютного авторского альбома. Пишу музыку, сочиняю тексты — это полностью поглотило мою жизнь. Такое творческое сидячее лето. Альбом первый, поэтому очень много страхов — а вдруг что-то пойдет не так. Но я стараюсь справляться.

— Некоторое время назад вы записали дуэт с Димой Биланом — песню «В области сердца». Какие у вас отношения с ним?

— Мы сдружились после проекта «Маска» на НТВ. У нас нашлось много точек соприкосновения. Мы оба в достаточно раннем возрасте стали известными, победив в конкурсах, понимаем, что нужно идти вперед и при этом не потерять себя. Дима как наставник очень сильно поддерживает, помогает не уйти в себя, не разочароваться в том, что делаешь… Вроде бы, казалось, выходишь на сцену, поешь, тебя любят, ходят на концерты, а потом выгораешь. У меня это произошло в какой-то момент. Я достаточно долго выбиралась из такого состояния, пока наконец не удалось обрести новую себя.

В этот период Дима очень поддержал. Он невероятно работоспособный, чуткий, с внутренним стержнем. При этом кайфует от работы, его любит зритель. Для меня он пример того, как можно жить в гармонии с собой и обществом.

Какие отношения у Анкудиновой с матерью

— Выгорание, говорите, пережили. А звездная болезнь накрывала?

— У меня есть человек, который может вовремя дать «волшебного пенделя», и ты сразу забудешь, что ты «звезда». И этот человек — моя мама (приемная мать Дианы Ирина. — NEWS.ru). Она очень прямолинейная. Если меня куда-то заносит, то она сразу дает мне это понять.

Диана Анкудинова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Если б не мама, не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Она всегда умеет подобрать настолько нужные слова, что в любом состоянии начинаешь верить в себя. Хотя сейчас живу отдельно, мама остается одним из главных людей в моей жизни. Для меня важно приходить к ней и показывать новые песни, делиться идеями и переживаниями.

Можем как подружки поболтать, посмеяться. Обожаю приезжать на дачу. Сразу ощущаешь себя ребенком — мама и пирогов напечет, и все мои любимые блюда приготовит, окружит заботой и вниманием. На даче собираются родные люди и никто не давит, не обсуждает то, чего не хочешь обсуждать. Мне кажется, это самое идеальное, что может быть в семье.

Так было не всегда. Мы работали над отношениями в период сепарации. Когда ребенок растет и меняется, то начинает заново узнавать маму. Маме важно в этот момент перестроиться и начать любить и понимать уже того взрослого человека, которым стал твой ребенок. Моя смогла, я ей очень благодарна за это. Всем желаю в любых обстоятельствах сохранять отношения с матерью, если, конечно, она этого достойна.

— Какие качества характера вы не любили в себе в период переходного возраста?

— Я, конечно, как все травмированные люди, могу сказать, что не очень себя люблю. Но хочется говорить обратное. Если посмотреть на мои поступки и на мое окружение, я все-таки неплохой человек. Возможно, чересчур упертая, потому что родилась в год Овцы. Но именно благодаря этому я, вероятно, и сумела обратить на себя внимание и попасть на те конкурсы, куда более тихие люди не смогли попасть.

— Знаю, что раньше вы крайне болезненно реагировали на критику в соцсетях. Получилось ли преодолеть эти переживания?

Диана Анкудинова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Диана Анкудинова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

— Раньше реакции были бессознательными. Сейчас я в терапии, стала более осознанной. Зависть и хейт — часть профессии, это есть в жизни любого артиста. Как говорится, не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней. У меня получилось.

И теперь на выпады хейтеров мне, честно, вообще пофиг. В обществе достаточно людей, которые меня поддерживают, принимают такой, какая я есть. И они в том числе мой источник вдохновения и спокойствия.

«У меня свой зритель, у Инстасамки — свой»

— В сентябре в Москве пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение». Не было стремления поучаствовать?

— Нет. Я настолько сейчас перерождаюсь творчески и вокально, что у меня абсолютно другие приоритеты. Мне уже хватило конкурсов.

— Как относитесь к артистам, которые вдруг запели, не имея профессионального образования, но претендуя на внимание зрителей? Инстасамка, например?

— По природе я вообще не завистлива, умею восхищаться чужим талантом и радоваться чужому успеху. Что касается Инстасамки, то у нас с ней разные направления в музыке. Я за разнообразие артистов, вкусов и мнений. Людей в мире так много, что если ты реально достоин внимания, то всегда найдешь своего зрителя, независимо от того, есть у тебя музыкальное образование или нет.

У меня свой зритель, у Инстасамки — свой. Но если вдруг кто-то из ее фанов послушает мой новый альбом и он им понравится, буду рада видеть их на своих концертах. Если моим зрителям нравятся и другие артисты, отлично. Я не отношусь к вниманию публики как к пирогу, который нужно делить. Если творческий человек растет, меняется, то я буду его поддерживать. Если он стагнирует, то мне становится неинтересен, как и любому зрителю.

— А с Брэндоном Стоуном (продюсер и музыкант, поддерживающий талант Дианы. — NEWS.ru) продолжаете сотрудничать?

— С Брэндоном общаемся, он мой большой друг и наставник, у нас есть общие проекты и идеи для песен. Он замечательный человек и профессионал самого высокого уровня. Мне повезло когда-то с ним познакомиться, и я горжусь нашей дружбой.

— Какой совет дали бы себе самой три — пять лет назад?

— Я бы дала себе совет максимально включаться во все хорошие моменты, которые происходили и происходят со мной. Именно хорошие! Не пропускать их мимо.

Диана Анкудинова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Какую семью мечтаете построить?

— Пока даже нет мыслей о собственной семье, сосредоточена целиком на творчестве, и меня это устраивает. Но мы, люди, существа изменчивые, поэтому не могу предсказать, что будет через два-три года в моей жизни.

— Какие три качества характера вам сейчас в себе особенно нравятся?

— Честность, отзывчивость, искренность — качества, которые я периодически подавляла в себе, так как казалось, что это никому не нужно. Считала это слабостью, а теперь учусь не бояться это проявлять. В моем альбоме эти черты характера тоже находят отражение. Там каждая песня и каждая строчка — это полностью я.

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