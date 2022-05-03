Россиянам запретят голосовать за участников «Евровидения» Россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения» в Турине

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Россияне не смогут голосовать за участников международного музыкального конкурса «Евровидение», полуфинал которого стартует 10 мая в Турине, передаёт заявление организаторов соревнования РИА Новости. Исполнительный продюсер «Евро» Клаудио Фазуло подчеркнул, что голосовать могут только жители стран-участниц, а Россия в этом году такой возможности лишилась.

Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории, — заявил он.

В 2018 году, когда в качестве участницы от страны была заявлена певица Юлия Самойлова, и она не прошла в финал конкурса, россияне могли голосовать за понравившегося участника в финале. Согласно правилам конкурса, зрители могут голосовать в конкретном полуфинале, в котором участвует их страна, в финале же голосуют все страны-члены Европейского Вещательного союза (ЕВС).

Однако 26 февраля Первый канал, радиодом «Останкино» и ВГТРК заявили о выходе из ЕВС. Данное решение стало ответом на отстранение России от Евровидения, которое российские вещатели назвали «неуместным политическим жертвоприношением». За день до этого ЕВС объявил об исключении России с конкурса «Евровидение» из-за обострения ситуации на Украине.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предположил, что аналогом «Евровидения» в России может стать международный музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР» («Музыка и развитие»). Его первый сезон прошёл в прошлом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Московской области.

Конкурс песни «Евровидение-2022» состоится в итальянском Турине благодаря победе группы Måneskin с песней «Zitti e buoni» в Роттердаме, полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. Россия в прошлом году заняла девятое место.