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Организаторы «Евровидения»: России запрещено участвовать в этом году

19:49, 25 февраля 2022
Организаторы «Евровидения»: России запрещено участвовать в этом году
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Европейский вещательный союз объявил о том, что российские музыканты не будет участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году, которое пройдёт в Италии, передаёт Euronews. Как сообщается, такое решение было принято из обострения ситуации на Украине.

Исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение по рекомендации руководящего органа Евровидения и на основании правил мероприятия запретить Росси принимать участие в конкурсе Евровидение в этому году, — говорится в сообщении организации.

Ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. При этом отмечается, что права России в Cовете Европы временно приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Как сообщается в заявлении Комитета министров CЕ, организация оставляет каналы коммуникации oткрытыми. 

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