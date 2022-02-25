Организаторы «Евровидения»: России запрещено участвовать в этом году
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:49, 25 февраля 2022
Читайте нас в Google Новости
Европейский вещательный союз объявил о том, что российские музыканты не будет участвовать на конкурсе «Евровидение» в этом году, которое пройдёт в Италии, передаёт Euronews. Как сообщается, такое решение было принято из обострения ситуации на Украине.
Исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение по рекомендации руководящего органа Евровидения и на основании правил мероприятия запретить Росси принимать участие в конкурсе Евровидение в этому году, — говорится в сообщении организации.
Ранее стало известно, что комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. При этом отмечается, что права России в Cовете Европы временно приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Как сообщается в заявлении Комитета министров CЕ, организация оставляет каналы коммуникации oткрытыми.