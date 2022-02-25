Организаторы «Евровидения»: России запрещено участвовать в этом году

Российский певец Николай Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Он заявил, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови». Пост со словами о том, что «Россия не начинает войны. Россия их заканчивает», артист опубликовал в Instagram, чем вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на...