«Пропустит две-три игры»: брат объяснил, почему Юлий Гусман не ходит на КВН

Советский и российский журналист, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман в беседе с NEWS.ru объяснил, почему его брат — режиссёр Юлий Гусман — не пришёл на запись первой игры 1/8 финала высшей лиги КВН. По его словам, постоянный член жюри уехал в отпуск, точное время его возвращения неизвестно. Он не исключил, что Юлий Гусман будет отсутствовать в жюри КВН и на следующих двух-трёх играх.

Нет, он не болеет. Не дай бог. Я с ним разговаривал несколько часов назад, он жив-здоров, чего и всем желает. Просто он не в Москве, а находится в поездке. Насколько я знаю, он в отпуске. Его может не быть ближайшие пару-тройку игр, а дальше он снова появится, — пообещал Михаил Гусман.

Он подчеркнул, что у Юлия Гусмана, «как всякого человека, бывают отпуска, поездки, он же не может сидеть прикованный к стулу».

Режиссёр, телеведущий Юлий Гусман, как и заболевший коронавирусом Александр Масляков, не пришёл на запись первой игры 1/8 финала высшей лиги КВН, которая состоялась 17 февраля и будет показана в эфире Первого канала 26-го числа. Вместо Юлия Гусмана игру команд судил юморист Александр Ревва.

На время болезни Александра Маслякова его заменят сразу пять ведущих. Первым из них стал Дмитрий Нагиев, который во время съёмки внезапно ушёл со сцены в середине игры. Он объяснил, что «за стойкой ведущего ни черта не видно», и предпочёл провести часть программы из зрительного зала.

Ранее Нагиев объяснил, как именно он стал ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова и рассказал об ощущениях от ведения КВН. Шоумен признался, что чувствует себя неловко.