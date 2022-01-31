Телеведущий Нагиев назвал Мережко примером спортивного образа жизни

Телеведущий Дмитрий Нагиев назвал умершего режиссёра Виктора Мережко «большим мастером слова». В беседе с «Народными Новостями» он признался, что считал артиста примером спортивного образа жизни, потому что тот ежедневно по полтора часа занимался гимнастикой и зарядкой.

Был момент, когда снимали телесериалы «Крот» и «Сонька золотая ручка», тогда мы общались хорошо. Мережко являлся большим мастером слова, а многие его сценарии вошли в историю российского и мирового кинематографа. Очень глубинные вещи у него были затронуты. Но для меня он был примером спортивного образа жизни, человека, который ежедневно по полтора часа занимался гимнастикой и зарядкой, — отметил Нагиев.

Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.