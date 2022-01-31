Народная артистка рассказала о редком сценарном таланте Мережко

Сценарист Виктор Мережко, скончавшийся от коронавируса, был мастером создания диалогов, рассказала народная артистка РСФСР Ирина Купченко «Газете.Ru». Она также вспомнила ощущения от съёмок в его фильме «Одинокая женщина желает познакомиться», в котором исполнила главную роль.

Профессионалов очень мало, именно сценаристов. Он был такой мастер своего дела, я была поражена. Когда мне предложили этот фильм, это была не совсем моя роль. Такая бытовая картина, я такое и не играла. Но когда мы начали работать, обычно всегда так бывает, что выбрасываешь какие-то слова, что-то меняешь под себя, подделываешь тексты. Вот у него ни одного слова нельзя было ни выбросить, ни заменить, до такой степени это было совершенно точно. Вот как Островский — до сих пор его играешь и не можешь слова заменить и выбросить, — сказала Купченко.

Она добавила, что вне съёмок мало общалась со сценаристом, и выразила сожаление в связи с его смертью. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.

Ранее стало известно, что Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.