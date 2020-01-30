Глава РФ Владимир Путин наградил журналиста-международника Михаила Гусмана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В документе говорится, что телеведущий отмечен «за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
Около 20 лет его авторский проект — «Формула власти» — выходит в эфир на российском ТВ. За телецикл интервьюер получил Государственную премию РФ в области литературы и искусства,
Гусман — лауреат международных премий в области журналистики, много лет представляет Кремль в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман получил азербайджанский орден «Шараф», что в переводе означает «Честь». Соответствующее распоряжение отдал президент страны Ильхам Алиев. Документ обнародовали 23 января 2020 года. Глава государства подчеркнул, что первого замдиректора ТАСС в Азербайджане любят, уважают и ценят.
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