https://static.news.ru/photo/f8e9a9f8-4355-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Гусман Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава РФ Владимир Путин наградил журналиста-международника Михаила Гусмана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В документе говорится, что телеведущий отмечен «за выдающиеся заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Около 20 лет его авторский проект — «Формула власти» — выходит в эфир на российском ТВ. За телецикл интервьюер получил Государственную премию РФ в области литературы и искусства, пишет ТАСС.

Гусман — лауреат международных премий в области журналистики, много лет представляет Кремль в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман получил азербайджанский орден «Шараф», что в переводе означает «Честь». Соответствующее распоряжение отдал президент страны Ильхам Алиев. Документ обнародовали 23 января 2020 года. Глава государства подчеркнул, что первого замдиректора ТАСС в Азербайджане любят, уважают и ценят.