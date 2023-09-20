«Наливают бокал, выпиваю»: Волочкова о Собчак, Блин, свадьбе и дочери Балерина дала эксклюзивное интервью NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России, бывшая прима-балерина Большого и Мариинского театров Анастасия Волочкова приняла съемочную группу NEWS.ru в своем гостевом доме. В эксклюзивном интервью звезда рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в карьере и личной жизни, конфликтах с журналистами и о дорогих подарках.

О Большом театре и судах

— Когда вы были звездой Большого театра, наверное, многие вам завидовали. Случались ли ситуации, когда, например, вы находили битое стекло в пуантах? Какие другие козни придумывали ваши коллеги?

— Я была в разных труппах во всем мире, но такой жути, как в Большом, я не встречала нигде. Как-то раз случилась неприятная ситуация. Я танцевала «Лебединое озеро», во время антракта прихожу в гримерную, чтобы сменить белую пачку на черную, и вижу, что у меня на вешалке висит костюм кордебалетного лебедя — на нем нет ни единой отделки. Оказалось, что пока я танцевала Белого Лебедя, кто-то срезал с моего костюма все стразы и перья.

Тогда я обратилась к коллегам в надежде, что хоть одна балерина уступит мне свою пачку, но мне отказали четыре танцовщицы! Тогда моя мама говорит: «Знаешь, ты надевай эту лысую пачку, выходи с пером Плисецкой и короной на голове и докажи, что не пачка украшает балерину, а балерина — сцену своим присутствием». Я так и сделала!

Были случаи, когда я выходила на 32 фуэте, и передо мной специально роняли софит, чтобы он на меня упал. Но меня всегда спасает «его величество случай», а случай — это псевдоним бога, когда бог не хочет подписываться своим именем. И люди, которые мне в жизни делали зло, потом оказывались в более чудовищной ситуации.

Фото: Александр Косинец/ТАСС Балерина Анастасия Волочкова выступает на благотворительном концерте, 1998 год

— Если сейчас попросить людей на улицах назвать самых известных балерин России, то они с большой вероятностью назовут вас и Майю Плисецкую. С чем связана такая известность именно вашего имени?

— Вы знаете, многие садятся на шпагат: артисты балета, цирка, художественные гимнастки... Но докопаться-то удобнее до шпагата Волочковой! Мой шпагат уже вошел в Книгу рекордов России по цитируемости, по длине, по стройности. Кроме того, такие события, как у меня в жизни, происходят у многих балерин: свадьбы, разводы, рождение детей, какие-то семейные неурядицы, увольнение из театра...

Просто я интересна, потому что я искренний, живой и настоящий человек. И в этой жизни не прощают успеха, красоты, свободы, независимости, умения оставаться собой, быть человеком, благотворительности, добра. Но я прошла такой жизненный путь, столько противостояний, противодействий... В моем новом шоу «Одержимость» будет показано, какой ценой мне пришлось заплатить за этот успех. Я пожертвовала всем.

— Когда Анатолий Иксанов увольнял вас из Большого, среди причин он указал вашу плохую физическую форму. Не жалеете ли вы, что ушли из театра именно так, а не по собственному желанию?

— На самом деле, это все произошло настолько вовремя... Увольнение, эта скандальная история. Хотя она была не столько скандальной, сколько несправедливой. Я подала в суд и выиграла его! Я — единственная балерина за всю историю Большого театра, которая доказала, что меня уволили не по той причине, а потому что в репертуарную политику начали внедряться деньги.

Если бы не увольнение, то не развернулся бы мой проект «Анастасия Волочкова — детям России». У меня был выбор: или уходить из мира балета, или создавать что-то необычное. И тогда я придумала сольную концертную программу в балетном искусстве. Я стала первой балериной мира, которой это удалось. Я счастлива, потому что даже в этом мире шоу-бизнеса заняла свою нишу. Я просто танцую в свое удовольствие и приглашаю людей — для меня это настоящий кайф!

— Вы добивались от Большого театра выплаты пенсии вам как балерине. В марте этого года вы обратились с иском в Верховный суд. Чем закончилось это разбирательство?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

— Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. В этот раз я не получила от Большого театра ни копейки денег. Сейчас я понимала, что выиграть это дело просто невозможно, и я попросила своего адвоката оставить это разбирательство.

Мне звонили артисты, просили помощи, как и девочки, которых начиная с 2003 года превращали в проституток. Они мне звонили и рассказывали, как их везут в Европу на какие-то эти тусовки под видом концерта Большого театра, а потом их загоняют к мужикам — с продолжением банкета, с постелью. А если они отказываются, им сразу говорят, что для них эта поездка — последняя.

Я их всегда спрашивала: «А вы готовы, как я, например, в суде предстать или публично рассказать?», на что они отвечали: «Нет, мы боимся». Сила — это удел смелых людей! Этот театр — беспринципная структура, и я счастлива, что оставила это быдло тогда, когда это днище только начиналось.

«В сексе важна гармония»

— Расскажите, какие качества вы больше всего цените в мужчинах?

— Добропорядочность, честность, внимание, любовь к моему творчеству. Цветы! Я очень люблю цветы. Причем мне не важно, охапка цветов или одна розочка.

— Какой самый дорогой подарок вы получали от возлюбленного?

— Самый дорогой подарок я получила в 10 лет от папы. Это был кот Маркиз, который прожил 19 лет и путешествовал с нами. Где мы только ни побывали. Он был глухой от природы, но это был настоящий друг. И он дождался меня в Петербурге, умер у нас с мамой на руках. По эмоциям этот подарок был самым дорогим. Я не меряю настолько жизнь количеством денег. Я жила и с олигархами, и с нищебродами, и с альфонсами. Удивить меня деньгами невозможно! Я жила с Сулейманом Керимовым — миллиардер! Были и яхты, и частные самолеты, и фейерверки, и звездные гости, и лучшие курорты...

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Сулейман Керимов

— Вы очень открыто обсуждаете вопросы интимного характера. Что важно для вас в сексе? Размер имеет значение?

— Нет, размер не имеет значения. В сексуальных отношениях для меня важна гармония в душевных и духовных составляющих. Конечно, должно быть влечение и понимание, что мы подходим друг другу. Это ароматы, все в совокупности! Мне кажется, что любовь без секса возможна, а секс без эмоций — ни при каких обстоятельствах.

— В 2007 году вы сыграли свадьбу с Игорем Вдовиным. Потом признались, что свадебная церемония была фикцией. Хотите ли вы выйти замуж по-настоящему?

— Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что не буду с ним всю жизнь. Потому что когда человек — альфонс, ты живешь и думаешь, вернет он тебе занятые деньги или нет? Для женщины это морально очень неприятно.

Но в тот момент я была влюблена. Это была романтика, он красиво ухаживал. И тогда я поняла, что хочу быть невестой, и предложила ему сыграть свадьбу. Без штампа — я их ненавижу в своей жизни. Я просто хотела красивое шоу, я — человек-праздник! У нас не было вот этого: ЗАГС, штамп в паспорте, вальс Мендельсона... Это ужас какой-то. Потому что если ты любишь человека, ты с ним, а если ты его не любишь, то вас никакие штампы не спасут. Это честнее, чем вот эти разводы и контракты.

— А есть ли у вас сейчас возлюбленный?

— Сейчас у меня есть любимый человек, безусловно, конечно. И я очень дорожу этими отношениями, я не могу без любви. Это очень большое счастье — любить и быть любимой. Когда ты любишь человека, когда тебе всегда есть с кем поделиться любой деталью своей жизни, любой мыслью, эмоцией... Когда ты понимаешь человека без слов, тогда это полная гармония... Я только такие отношения приемлю в своей жизни. Рядом со мной может быть только такой мужчина, в котором по силе духа, по умению противостоять всем препятствиям, по чести, смелости, влиянию и достатку будет не две, а три Волочковой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

О дочери и ее возлюбленном

— Знаю, что ваша дочь Ариадна живет с отцом. Как часто вы с ней видитесь? Обсуждает ли она с вами какие-то вопросы, которые обычно волнуют девушек ее возраста?

— Ариша живет с отцом и с его новой семьей в городе. Это был ее выбор, потому что как раз четыре года назад она поступила в лицей, он находился довольно далеко от этого дома, и ей приходилось долго добираться. Я поддержала ее выбор и была этому рада, потому что до переезда она не видела своего отца шесть лет, за исключением редких коротких встреч где-нибудь в кафешке.

Ариадна — очень талантливый человек, она уже в 14 лет написала более 100 стихотворений на английском, русском и французском языках. Причем последний она выучила сама, Ариша очень любит Францию. Сейчас же наши отношения все-таки сложнее, потому что с одной стороны моя завистливая мамаша ей на мозги капает, а с другой — папаша и его жена. Ведь когда меня нет рядом, про меня можно сказать что угодно. Конечно, ее психика уже разрушена в семейном плане. Но тем не менее у Ариши есть любимый человек, и в день моего рождения они приезжали вместе и оставались здесь на ночь.

— Как вам ее молодой человек?

— Вы знаете, я принимаю и уважаю любой выбор Ариадны. И я вижу, с каким трепетом и вниманием Женя к ней относится. Если она его любит, я только счастлива! Поэтому я за нее абсолютно спокойна. Она очень эрудированный, умный и целеустремленный человек. Она взяла от меня самые лучшие качества и, кстати, уже преподает онлайн английский и французский языки! В университете она, скорее всего, выберет филологическое направление.

Фото: Соцсети Анастасия Волочкова с дочерью

— Вы считаете Ксению Собчак бывшей подругой. А с кем из шоу-бизнеса вы до сих пор в приятельских отношениях и ни разу не ругались?

— Настя Слава, Катя Лель, Анжелика Агурбаш, Андрей Малахов и Дима Борисов. Вот это — люди добропорядочные. Конечно же, ещё Никита Джигурда и Прохор Шаляпин, но я считаю их близкими друзьями. Это люди, на которых я всегда могу положиться. Вообще всем желаю, чтобы вас окружали люди, которые находили бы в себе смелость прощать вам успех, красоту, свободу, достаток, пребывание в счастье и любви!

Кстати, когда Ксения Собчак устроила здесь просто позорище с этой съемкой, со скрытыми камерами, Андрей Малахов посмотрел эту программу и предложил: «Давай я к тебе приеду, и мы сделаем достойную, нормальную программу про твою реальную жизнь?» И я согласилась, мы долго беседовали, он узнал меня как человека и сказал: «Настя, я никогда не думал, что у тебя такая ситуация и такая жизнь».

«Без хайпа Блин никому не интересна»

— Вы умеете прощать?

— Если бы я не умела прощать, я бы ее на порог дома не пустила. Люди, которым я рассказывала эту ситуацию, мне говорят, что надо было гнать ее в шею! Нахалка просто.

— Недавно вы оказались в центре еще одного конфликта. Речь идет про интервью, которое вы дали Алене Блин. Вы говорили, что она упала в ваших глазах как профессионал, как журналист. Поменялось ли что-то с того момента?

— Не было особых эмоций, я просто делаю выводы о человеке. И для меня люди, которые уже находятся на моральном дне в моих глазах, никогда не поднимутся. Она недолюбленная, страшная, понимающая, что без какого-то хайпа она никому не интересна. Но та подстава была для меня очень неприятной.

Я приехала с Мальдивских островов перед своим днем рождения, у меня была очень серьезная боль в бедре. 20 января мы отмечали мой день рождения, я позвала множество людей и журналистов — это была очень большая эмоциональная нагрузка. В этот день я не выпила ни одного бокала своего любимого просекко, потому что я общалась с прессой, с гостями. И только под конец вечера я позволила себе выпить. Мы с дочкой и Женей отправились домой, болтали до пяти утра, съемка с Аленой была на следующий день. Утром мы с Аришей повздорили, я очень долго плакала — мне было уже не до съемки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Тогда я попросила перенести эфир, но мне сказали, что это невозможно, уже бригада заряжена. Я приехала в студию и вижу — на столе стоят две бутылки просекко. Я предложила ей сначала записать программу, а потом в гримерной отметить мой день рождения. Она отказалась и сказала, что это в формате программы. Ну мне наливают бокал, я выпиваю, мне опять наливают, пока я разговариваю. А я же нервничаю в кадре. Потом начались какие-то игры, какие-то моменты, которые я попросила вырезать.

Через пять дней выходит программа, в которую они поставили самое дно, самые ужасные мои кадры с этим просекко. И зрители думают, что это я пять дней пила и уже никакая. Честно говоря, очень сильно расстроилась, но потом мне люди объяснили, что она просто нарушила этику журналиста. Знаете, мы можем быть в жизни пьяными, трезвыми, полными, худыми, но мы должны оставаться людьми!

Я думаю, что Алена Блин сделала себе очень плохую вещь, потому что люди стали за меня заступаться. Позже мне позвонила ее директор Диана и сказала, что Алена готова заплатить 200 000 рублей в качестве извинения и с тем, чтобы прийти домой и снять еще одну, но уже позитивную программу. Я сразу вспомнила Ксению Собчак и решила, что предателей я домой не пускаю. Меня поражает беспринципность и бесчеловечность людей. Но я не держу на них зла, я просто вычеркиваю таких людей из круга своего общения.

— Решились бы вы повторно пойти на шоу «Что было дальше»?

— Конечно! Вообще я так боялась туда идти... Я всегда опасаюсь участвовать в юмористических программах, потому что в жизни я душа компании, анекдоты льются рекой, люди валяются со смеху. Но тут надо реагировать в моменте, не глупо выглядеть, подыгрывать.

И утром перед съемкой мне продюсер говорит: «Если у тебя душа не лежит, давай отменим». Но я подумала, что там уже камеры, аудитория сидит. Поехали, приготовили историю. Я увидела этих ребят в гримерной — там такая дружеская атмосфера, такой творческий бардак. И я была готова обороняться во время программы, но они настолько интеллигентно себя вели, по сравнению с другими выпусками, что даже не пришлось этого делать. И все как-то легко так прошло, этот выпуск стал самым рейтинговым.

О «Единой России», Госдуме и СВО

— Вы некоторое время состояли в партии «Единая Россия». Не планируете ли вы в будущем, например, стать депутатом Государственной думы?

— Знаете, мне даже предлагали. Я поддерживаю Сергея Михайловича Миронова, его движение «Справедливая Россия». Мы дружим с ним 23 года, это очень достойный человек. Я вышла из «Единой России». В тот момент, наверное, мне пригодилось бы место в Госдуме, но я была просто членом партии. Посмотрите на меня тогда и сейчас. Ну какой я член? Для того чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты.

У меня своя политика — она направлена на добро, на объединение детей со всей России во имя музыки, танца и творчества. И у меня это получается. Меня дети знают и без партии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

— Вы ездите по стране со своими благотворительными концертами. Расскажите, а посещали ли вы госпитали, в которых лежат раненые бойцы?

— Как только у меня появилась своя концертная программа и отдельные номера, конечно, я приезжала в госпитали к раненым, в больницы к детям и взрослым. И сейчас мы тоже обязательно на каждый спектакль приглашаем жен или детей тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО). Я считаю, что сейчас то время, когда артисты должны отвлекать людей от происходящего негатива

«Лебединое озеро» обычно ассоциировалось с путчем. Как только происходили какие-то политические перевороты, телевидение сразу показывало именно его. Мне хочется, чтобы концертные программы всегда были в радость людям. Во время Великой Отечественной войны не закрывались театры. Столько фильмов, сколько было снято тогда, не было снято даже ни до, ни после. Балерины танцевали на поездах, поддерживая дух солдат. 25 ноября у нас премьера шоу «Одержимость», и мы специально оставили часть билетов для приглашенных участников СВО.

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