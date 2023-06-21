«Позор всем»: Волочкова устроила скандал в школе своей дочери Волочкова обвинила в заговоре администрацию школы, которая не пускает ее на выпускной дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова обвинила в заговоре администрацию школы, которая не пускает ее на выпускной дочери Ариадны. Та не хочет видеть мать на своем празднике и пригласила отца Игоря Вдовина и его супругу Елену. Школа выдает каждому ученику только три билета: один — ребенку, два — родителям. Оставшаяся без приглашения Волочкова позвонила заместителю директора школы и потребовала дополнительный билет, сообщает издание Super.

Моя золотая [обращаясь к завучу], я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, [как должны быть распределены билеты]: я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина — бабушка. Три билета! Вы не можете нас вместе посадить? Вы создали коалицию и говорите мне, что я не могу попасть на выпускной дочери, мне нужно купить билет и мне может не найтись места! Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама! — возмутилась Волочкова.

Ариадна уже несколько лет живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Волочкова считает, что именно экс-супруг запрещает ей присутствовать на выпускном. «Пахан там запретил?» — поинтересовалась Анастасия у руководства школы.

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Дирекция лицея никак не смогла решить проблему, но Волочкова уверена, что все равно попадет на выпускной дочери.

Очень многие задумаются, отдавать ли в ваш лицей своих детей. Вы попытались меня унизить, но унизили вы себя. Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. В Крокусе (там состоится выпускной. — NEWS.ru) я буду однозначно. Вы думаете, я туда не попаду? Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору. Деньги имеют свойство заканчиваться. А вот совесть не купить. Я чувствую, что бог вас этой совести лишил, — заключила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что в скором времени намерена отправиться в зону СВО. По словам танцовщицы, ее многое связывает с Донецком, поскольку она с 15 лет приезжала туда на фестиваль.

Балерина добавила, что сейчас сконцентрирована на своем спектакле, с которым не получится поехать в зону СВО, потому что в нем участвует 30 детей. Танцовщица отметила, что всегда приглашает на представления в Москве и Московской области малышей и семьи, которые приехали из зоны спецоперации или участвуют в ней.