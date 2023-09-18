«Какой я член?»: Волочкова объяснила выход из партии «Единая Россия» Волочкова: я вышла из «Единой России» из-за отсутствия депутатского мандата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что вышла из партии «Единая Россия» в том числе потому, что была рядовым членом партии, а само членство не помогает и не мешает ей заниматься благотворительностью и творчеством. По словам артистки, ее действия направлены на объединение детей со всей России во имя музыки, танца и творчества, а это получается у нее без членства в партии и депутатского мандата.

На тот момент мне бы, наверное, пригодилось место в Госдуме: я бы как депутат звонила, организовывала фестивали. Но я была просто членом партии. Посмотрите на меня и тогда, и сейчас: какой я член? Для того чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты. У меня своя политика — она направлена на добро, на объединение детей со всей России во имя музыки, танца и творчества. И у меня это получается. Меня дети знают и без партии, — подчеркнула балерина.

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

Ранее балерина заявила, что решила не добиваться от руководства Большого театра выплаты 95 млн рублей, которые, по ее словам, ей не выдали за работу. Волочкова считает, что разбирательства бесполезны, потому что сейчас культурное учреждение обзавелось спонсорами и меценатами, а суды стали ангажированы. Она отметила, что лично попросила своего адвоката остановить разбирательство с Большим театром.