Волочкова раскрыла, получила ли она 95 млн от Большого театра Волочкова заявила, что перестала судиться с Большим театром за 95 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявила, что решила не добиваться от руководства Большого театра выплаты 95 млн рублей, которые, по ее словам, ей не выдали за работу. Волочкова считает, что разбирательства бесполезны, потому что сейчас культурное учреждение обзавелось спонсорами и меценатами, а суды стали ангажированы.

Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр, — сказала балерина.

Она отметила, что лично попросила своего адвоката остановить разбирательство с Большим театром. Волочкова подчеркнула, что выиграть это дело просто невозможно, однако «нормальные люди видят эту несправедливость, они все понимают».

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

В марте 2023 года Волочкова подала иск против Большого театра в Верховный суд. Артистка требовала взыскать с учреждения 95 млн рублей, которые, по ее версии, ей не выплатили за работу. Суды Волочковой с ГАБТ длятся уже не один год. Адвокат артистки Евгений Корчаго заявил, что в этом деле больше политики, чем закона.