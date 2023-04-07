Волочкова подала в Верховный суд на Большой театр из-за 95 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова подала иск против Большого театра в Верховный суд, пишет Telegram-канал «Звездач». Артистка требует взыскать с учреждения 95 миллионов рублей, которые, по ее версии, ей не выплатили за работу. Суды Волочковой с Большим длятся уже год. Адвокат артистки Евгений Корчаго заявил каналу, что в этом деле больше политики, чем закона.

Теперь мы ждем решения Верховного суда. На самом деле, если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу. Но, к сожалению, в этом деле больше политики, чем закона, — сказал юрист.

Стороны уже встречались в московском Тверском суде. Эта инстанция не стала удовлетворять жалобу балерины.

Артистка требует признать приказы о предоставлении отпусков незаконными, взыскать заработную плату в ГАБТ за период с 27 ноября 2003-го и до момента вынесения судом решения, а также компенсировать моральный вред в размере 200 млн рублей.

Как объясняла сама балерина, причина такой большой компенсации выставлена из-за того, что «Большой театр украл у неё 17 лет карьеры». Волочкова также рассказала, почему раньше она не запрашивала у театра зарплату. По её словам, доход в театре её не интересовал, поскольку у неё тогда было много гастролей, за которые она получала по €40 тысяч.