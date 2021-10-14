В Большом театре не стали комментировать иск Волочковой на 200 млн рублей

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) воздержится от комментариев по поводу иска экс-балерины ГАБТ Анастасии Волочковой к учреждению на 200 млн рублей, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГАБТ. Представители Большого театра отметили, что заседание по данному иску состоится 16 ноября 2021-го. Артистка требует признать приказы о предоставлении отпусков незаконными, взыскать заработную плату в ГАБТ за период с 27 ноября 2003-го и до момента вынесения судом решения, а также компенсировать моральный вред в размере 200 млн рублей.

По данным исковым требованиям [Анастасии Волочковой] Большой театр воздержится от комментариев до вынесения решения судом по данному иску, — отметили в пресс-службе Большого театра.

Кроме того, 13 октября Тверской районный суд Москвы отказал Волочковой в удовлетворении исковых требований ГАБТ. Звезда просила инстанцию признать незаконным отпуск «без сохранения заработной платы с 2010 г. по 15 июня 2021 г.», недействительным «приказ о предоставлении Волочковой А. Ю. отпуска без сохранения заработной платы с 2010 г. по 15 июня 2021 г.» и «заявления Волочковой А. Ю. о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с 2010 г. по 15 июня 2021 г», а также выплатить ей компенсацию «морального вреда в размере — 1 рубль».

Как объяснила сама балерина, причина такой большой компенсации выставлена из-за того, что «Большой театр украл у неё 17 лет карьеры». Волочкова также рассказала, почему раньше она не запрашивала у театра зарплату. По её словам, доход в театре её не интересовал, поскольку у неё тогда было много гастролей, за которые она получала по €40 тысяч.

Ранее Волочкова рассказала, что театр не заплатил ей ни копейки с 1998 года, хотя она формально всё ещё числится ведущим мастером сцены. По инициативе балерины в Большом театре была проведена прокурорская проверка, которая подтвердила не только факт её трудоустройства в учреждении, но и выявила многочисленные нарушения.

Оказалось, что в трудовой книжке примы не оказалось стажа, и те 246 спектаклей, которые она станцевала за пять лет, канули в неизвестность. Также театр не делал отчислений по Волочковой в Пенсионный фонд, и теперь у неё формально вообще нет стажа работы в Большом. Как считает артистка, в 2003 году её незаконно уволили из театра из-за разрыва отношений с богатым и влиятельным человеком. Однако этот человек, по словам Волочковой, не имел никакого отношения к её творческой деятельности.