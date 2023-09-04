Бородина и Собчак публично поссорились в Сети: в чем суть конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru, соцсети

Ксения Собчак и Ксения Бородина

Бывшие коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак и Ксения Бородина поругались в соцсетях. Почему поссорились знаменитости и из-за чего они конфликтовали ранее?

Почему поссорились Собчак и Бородина

Ксения Собчак и Ксения Бородина стали ведущими программы «Дом-2» в 2004 году. В июле 2012 года Собчак отказалась сотрудничать с шоу. Бородина работает в «Доме-2» до сих пор. В интервью Надежде Стрелец она признавалась, что ей было трудно взаимодействовать с экс-коллегой.

«Мне было тяжело работать с Ксюшей, адски тяжело. Я страдала, я хотела уйти. Я не выдерживала ее напора, агрессии в свой адрес. Но я горжусь собой, что выдержала это. Сейчас я спокойно могу позвонить ей, мы можем пообщаться», — рассказывала Бородина.

Однако на днях между бывшими коллегами вспыхнул новый конфликт — знаменитости поругались в соцсетях из-за ироничного комментария. Собчак опубликовала в микроблоге снимок, на котором позирует в рваных джинсах и топе с вырезами. Она спросила у подписчиков, как им такой наряд.

«Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?» — иронично написала Бородина.

В ответ Собчак заявила, что не нуждается в модных советах от телеведущей. Она напомнила Бородиной о нарядах, купленных на Черкизовском рынке.

«Ну ты, наверное, невнимательно читала пост, а может, и не сама его писала. Я написала вполне корректно свое мнение, никак тебя не оскорбив, наоборот, похвалила за твой стиль, которому следовала ты долгое время. А про „Черкизон“ не тебе мне рассказывать. Ты колготки не разрешала выкинуть с дырками и все домой собирала. Пуховики все „Саваж“ тоже за тобой домой уехали. Давай не будь такой злой», — ответила Бородина.

На этом спор двух Ксений не закончился. Бородина написала пост в авторском Telegram-канале, где прокомментировала произошедший конфликт. Она подчеркнула, что все были на Черкизовском рынке, однако «не все рождались в семье мэра с серебряной ложкой».

«Важно, как люди растут и чего добиваются, как сами развиваются. Ты решила выставить меня простушкой, хотя я знаю, как следишь за моими образами и изменениями. У меня нет дома за бартер, и свадьба тоже была оплачена — и мне для этого пришлось много работать. Одежду, в том числе люкс, мне приходится покупать, а не бартерить. Зато за время своей работы я научилась как минимум правильно называть те бренды, которые ношу. А не „Луи Вьютон“, например», — написала телеведущая.

Бородина добавила, что не понимает, зачем конкурировать с женщинами-коллегами и «пытаться самоутвердиться за их счет». По ее словам, она относится к Собчак хорошо — как к старшей сестре.

С кем еще ссорилась Ксения Собчак

Конфликт Ксении Собчак и Тины Канделаки длится много лет. Они были подругами в середине 2000-х годов, вместе появлялись на светских мероприятиях и вели несколько программ. Но затем их пути разошлись. В интервью Надежде Стрелец Канделаки признавалась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что та общалась с ее мужчиной. А сама она оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

Собчак часто публикует в соцсетях снимки экс-подруги в различных нарядах и иронически комментирует ее образы. Канделаки, когда журналистка попала в скандал с обыском, выложила фото ее израильского паспорта. Также она припомнила Собчак ее цитаты, в которых та отрицала наличие гражданства другой страны.

В 2019 году Собчак поругалась с Анастасией Волочковой после интервью, которое снимала у нее дома. Конфликт возник из-за того, что телеведущая вместе с видеооператором без разрешения балерины стала осматривать ее личные вещи, когда та вышла из комнаты. Собчак нашла у Волочковой интимные предметы и показала их на камеру. Позже артистка призналась, что была расстроена из-за случившегося.

«Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость. Я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Зачем выносить то, что есть у меня в спальне?» — возмущалась балерина.

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