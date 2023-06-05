Волочкова заявила, что в скором времени намерена отправиться в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что в скором времени намерена отправиться в зону СВО. По словам танцовщицы, ее многое связывает с Донецком, поскольку она с 15 лет приезжала туда на фестиваль.

Конечно же, планирую туда поехать. У меня с Донецком много чего связано: я с 15 лет приезжала туда на фестиваль, меня там знают и любят, поэтому с радостью поеду, — сказала Волочкова.

Балерина добавила, что сейчас сконцентрирована на своем спектакле, с которым не получится поехать в зону СВО, потому что в нем участвует 30 детей. Танцовщица отметила, что всегда приглашает на представления в Москве и Московской области малышей и семьи, которые приехали из зоны спецоперации или участвуют в ней.

В качестве творческой встречи обязательно поеду. Скорее всего, это и будет с Никитой Джигурдой, он приглашал меня в июне, но из-за работы, думаю, поедем в июле, — добавила балерина.

Ранее актер Никита Джигурда опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото и видео, на которых он запечатлен в военной форме, как артист написал, в зоне СВО, на Угледарском направлении. Актер показал работу минометного расчета и заявил, что ездит в Донбасс без помощи «кураторов от власти». В одном из постов Джигурда написал, что «куда хочет, туда и приезжает».