«Не было ничего»: Волочкова о своих задатках балерины в начале карьеры Волочкова рассказала, что в начале карьеры не имела задатков балерины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Способности к классическому балету можно развить, если не жалеть сил и заниматься с педагогом, убеждена российская танцовщица Анастасия Волочкова. В беседе с «360» артистка поведала, что смогла воплотить в жизнь свою детскую мечту вопреки отсутствию задатков. По ее словам, у нее не было ничего — ни прыжка, ни гибкости.

Решение поступить в балетное училище и стать выдающейся балериной она приняла в пять лет после просмотра балета «Щелкунчик» в Мариинском театре. Танцовщица призналась, что в детстве считала балет сказкой, которая в действительности оказалась «клубком целующихся змей».

Когда в девять лет Волочкова пришла в училище, ныне Академию русского балета имени А. Я. Вагановой, девочке сказали, что у нее нет необходимых физических данных. В результате ей пришлось долго работать с частным педагогом, это и определило творческое направление ее жизни.

Растяжка, которая кого-то будоражит, кого-то восхищает, кого-то возмущает, кто-то завидует — не было ничего. Ни гибкости, ни прыжка, ни подъема. <...> Являюсь примером того, что можно, не имея данных, стать балериной, развить эти данные. Когда общаюсь с ребятами, всегда стараюсь донести, что они могут стать еще лучше, — подчеркнула Волочкова.

Танцовщица также посоветовала детям не жалеть физических сил для достижения поставленной цели.

Ранее Волочкова раскритиковала выступления британской балерины-трансгендера Софи Ребекки на балетной сцене. Она назвала танцы бывшего мужчины шокирующими, противными и пошлыми.