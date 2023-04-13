«Противно и пошло»: Волочкова о танце британской балерины-трансгендера Анастасия Волочкова раскритиковала танец британской балерины-трансгендера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Новость о выступлении женщины-трансгендера на британской балетной сцене является шокирующей, считает российская балерина Анастасия Волочкова. В интервью «360» артистка высказала мнение, что произошедшее — это противно и пошло, а подобным людям не должно быть места в мире искусства.

Эта тусовка очень сильно заполонила мир. Вот почему уже искусство, как говорится, изживает себя... Это пошло и грубо, это уже не балет. Этому не должно быть места в мире искусства, — возмутилась Волочкова.

Балерина заметила, что когда в свое время работала в Лондоне и выступала в Альберт-Холле, в труппе были разные люди, но единственным критерием всегда оставалось только мастерство и искусство.

Зачем вы лезете на сцену и позорите искусство тем, что делаете? Это некрасиво, это противно, пошло. Не имеет отношения к искусству, — подчеркнула она.

Таким образом российская танцовщица прокомментировала появившиеся в Сети кадры с репетиции балерины-трансгендера Софи Ребекки. Сообщается, что, будучи мужчиной, она работала водителем грузовика и IT-специалистом, однако в 2017 году осознала, что всегда мечтала быть женщиной и балериной. В итоге трансгендера приняли в Королевскую академию балета, и теперь Софи Ребекка осваивает сцену, а пользователи соцсетей обсуждают профпригодность танцовщицы.

Ранее СМИ назвали трансгендерную идеологию одной из причин упадка армии США. Кроме того, доверие населения страны к вооруженным силам заметно снизилось.