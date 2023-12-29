«Надо побеждать в Киеве»: Прилепин об охоте СБУ, Акунине и Хаматовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором назвал главные события уходящего 2023 года, которые будут иметь положительные последствия для России в будущем. В беседе он также высказался об «амнистии» Чулпан Хаматовой и других деятелей культуры, уехавших из страны после начала СВО.

«Планы по моей ликвидации СБУ не сняла»

— Как вы себя чувствуете? Как прошла реабилитация, что было самым сложным? Что говорят врачи?

— Хорошо я себя чувствую. Хожу без палочки, не езжу на коляске. Хотя гипотетически мог бы после тех ранений, которые были получены. Но молитвы добрых людей и помощь друзей сделали свое дело, можно сказать, почти здоров.

Как выздоравливал? Просто пришлось принять случившееся, потерю возможности передвигаться какое-то время после теракта, восстановительный период как данность. Уже через неделю я понял, что пока не могу встать и быть тем, кем был прежде. И что это продлится какое-то время, предстоит стопроцентное восстановление. Я перенес четыре операции, крайне сложные, я был поломан очень серьезно. Но зная, что восстановлюсь, что переживать-то? Просто надо никуда не торопиться, не пытаться обмануть свой организм и спокойно заниматься разработкой своих костей, мышц и всего поломанного. Что я и делал.

Новое положение дало мне некоторые плюсы, которыми я с удовольствием воспользовался. Например, можно почитать, собрать воедино мысли.

— На прошедшем заседании Совета командиров вы пообещали вернуться в скором времени на передовую. Уже есть сроки возвращения?

— Пока я полноценно не могу [вернуться на передовую] в силу состояния здоровья. Но планирую навестить военные и гуманитарные структуры, которые работают в зоне СВО, — чтобы люди видели, что их командир с ними. Не буду обозначать конкретные даты, чтобы не радовать украинские спецслужбы.

Потому что, как наши спецслужбы мне сообщают, планы по мне не сняты и СБУ продолжает работу по моей ликвидации.

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте подрыва автомобиля в Нижегородской области, в котором передвигался Захар Прилепин

«Надо побеждать в Киеве»

— Покушение на вас, гибель Владлена Татарского, нападение на Олега Царева, убийство Ильи Кивы — как противостоять диверсиям на российской территории?

— Как на днях сказал президент: «Свои цели по Украине мы не отменили». Продолжаем работать сообразно вещам, проговоренным в самом начале СВО, — демилитаризация, денацификация и прочие пункты, которые неизбежно предполагают капитуляцию. Желательно подписанную в Киеве. Также уничтожение структур, в том числе СБУ, воюющих против нас.

До тех пор пока главари террористической организации под названием Украина не предстали перед судом, мы не можем гарантировать, что теракты не продолжатся. Это все мы проходили в конфликте на Северном Кавказе. Вы же помните, когда безумный террор был развязан в начале нулевых. Лишь когда мы увидели разнообразных Хаттабов в определенном качестве — кого-то в тюрьме или, как Радуева, в могиле, — проблема была решена.

И в данном случае (в противостоянии украинским диверсиям. — NEWS.ru) проблема может решиться только таким образом, не надо обманывать самих себя. Я вижу, что часть моих товарищей активно бережется, охраняется — военкоры, ряд политических активистов. Но ко всем не приставишь охрану. Надо побеждать в Киеве.

Будут ли амнистированы Хаматова и «иноагенты от культуры»

— Совсем недавно ряд издательств в России отказались выпускать и продавать книги писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Росмониторингом в список террористов и экстремистов. — NEWS.ru) и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Это достаточные меры или нет? Возможно ли изменение взглядов упомянутых авторов?

— Они сейчас не будут раскаиваться ни в чем. Более того, пройдет какое-то время и некоторые деятели культуры безо всякого раскаяния в тех или иных обстоятельствах вернутся в Россию. Ведь даже статус иноагента не предполагает, что человек не может вернуться. Они станут легализовываться в России. Тем более что друзей и сторонников [у деятелей культуры, признанных иноагентами], на самых разных уровнях власти много, чего уж скрывать-то?

— Неоднократно звучало предложение от общественников закрыть въезд в Россию для иноагентов, лишив их российского гражданства. Как вы к этому относитесь?

— Я стараюсь не комментировать подобные вещи. Если с какой-то целью захотят приехать Быков или Акунин, то должны быть выработаны правила, сообразно которым их будут встречать.

В 1921–1923 годах советская власть объявила амнистию Белой гвардии. Слащёв, который вешал десятки и сотни мирных людей, не говоря уже о красногвардейцах, вернулся. Он послужил прообразом Хлудова у Булгакова в «Беге». Я не призываю к подобному. Но какая-то амнистия будет произведена. Мы же амнистируем тех, кто воевал в составе ВСУ, если они не участвовали в катастрофических преступлениях. Если мы их амнистируем, то почему не амнистируем Чулпан Хаматову?

В какой-то форме это будет происходить (амнистия деятелей культуры, покинувших Россию после начала СВО. — NEWS.ru) — не знаю. И не очень хочу в это вмешиваться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чулпан Хаматова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

«Мечтал с 1991 года, чтобы мы отцепились от Европы»

— Какие три главных события уходящего года, которые будут иметь положительные последствия для нашей страны, вы бы выделили?

— Весь этот поворот на Восток можно разложить на одно, два, три, на десять событий. Я считаю, что он замечательный и крайне важный для России. Саммит африканский, снятие наших санкций с Северной Кореи, латиноамериканский саммит. Все, связанное с БРИКС и увеличением Союза БРИКС.

Я мечтал с 1991 года, чтобы мы отцепились от Западной Европы, где нас не уважают и диктуют свои законы, и переориентировались на остальной мир. Что мы сейчас и совершаем. Надеюсь, эта работа продлится и далее и мы по возможности будем принимать участие.

— Следующий год — 2024-й — объявлен Годом семьи в России. Владимир Путин на недавней пресс-конференции говорил о проблемах демографии. Вы — многодетный отец. Что нужно для того, чтобы в нашей стране появлялось много крепких дружных больших семей?

— Люди — существа социальные. И если им последовательно рассказывать о том, что жить надо не по принципам «бери от жизни все», а что ты являешься частью народа; что есть какие-то вещи, сообразно которым ты появился на свет; что ты должен себя воспринимать не «венцом творения», а звеном между прошлым и будущим; что ты должен приумножить ту силу и ту славу, согласно которой ты появился на белый свет и которой ты пользуешься, — тогда большинство из нас смогут больше отдавать своей стране, государству, будущему. И дети — одна из первых задач, которая стоит перед человеком.

Ну ты родился — продолжи свой род. Это должна быть большая социальная последовательная пропаганда. Она должна отменять либерально-буржуазный блуд в самом широком смысле, который был у нас формой жизни в течение 30 лет. Теперь мы должны строить свою жизнь иначе.

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