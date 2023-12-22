Прилепин раскрыл подробности покушения на него Захар Прилепин: покушавшийся трижды подходил ко мне вплотную

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассказал в беседе с KP.RU неизвестные подробности покушения на него в Нижегородской области в мае 2023-го, когда машину Прилепина взорвали, сам он получил тяжелые ранения, а его водитель погиб. По словам писателя, человек, покушавшийся на него, следил за ним полтора года и трижды подходил вплотную.

Человек, который работал по мне, Пермяков, следил за мной полтора года. Он находился все это время в России, ему платили зарплату. <...> Трижды ко мне подходил. Однажды, на фестивале в Воронеже, подходил ко мне в упор, — рассказал Прилепин.

Политик добавил, что после покушения Пермяков разломал и выкинул свой телефон. Все пути для его отхода были просчитаны: в разных местах были организованы тайники с едой, одеждой и даже велосипедом, на котором тот должен был доехать до ближайшей станции, сесть на электричку и выехать за границу через Псков.

По словам Прилепина, киллер попался случайно, выйдя прямо на участкового, и в результате сразу «сломался» от перенапряжения, признавшись во всем. Спецслужбы даже смогли восстановить данные телефона диверсанта, в частности, всю его переписку с украинскими кураторами. Как признался писатель, отомстить за покушение ему не хочется, так как в этом вопросе он не является сторонником «зеркальных мер».

В зоне СВО работают подразделения, и я, надеюсь, к ним вернусь. Не из мести даже, а для торжества справедливости. А найти кого-нибудь в Киеве и застрелить? Ну бесовщина какая-то, — отметил Прилепин.

Ранее Захар Прилепин рассказал, что в ближайшее время намерен отправиться в Донбасс с целью навестить свои подразделения в зоне спецоперации. Присоединиться к боевым товарищам писатель планирует позднее.