«Гнилая среда»: критик Соседов о Хаматовой и Пугачевой в эмиграции Соседов назвал гнилой средой круг общения Пугачевой, Хаматовой и Лазаревой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал гнилой средой круг общения российских звезд за границей, пишет StarHit. По его словам, эмигрировавшие Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) считают себя «солью земли», гордятся прошлыми достижениями и уверяют, что в их лице «уехала Россия». Соседов подчеркнул, что незаменимых артистов не существует.

Лазарева вращается в кругу таких же как она: это шоу-бизнес... актрисули, среда гнилая. Всякие Чулпан Хаматовы, Пугачиха. «Мы же такие концерты давали, нам платили копейки, содержали всю страну. Какой доход мы давали казне». Они это обсуждают и верят, что так и было. Считают, что они соль земли, приносили прибыль, содержали страну. И что без них России будет плохо, что в их лице Россия «уехала», и теперь России нет, или она осталась нищая, пьяная. Уж кто бы говорил про пьянство, — заявил Соседов.

Ранее Соседов рассказал, что выступление юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таллине, запланированное на 15 сентября, отменили из-за отсутствия интереса публики. По его словам, билеты на шоу артиста не были проданы из-за того, что русскоязычного населения в Прибалтике осталось совсем мало. Соседов также отметил, что карьера Аллы Пугачевой и ее супруга закончилась, за границей они «никому не нужны».