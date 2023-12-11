Появились результаты судмедэкспертизы по гибели военкора Татарского Судмедэкспертиза: смерть военкора Татарского наступила сразу же после взрыва

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В результате теракта в петербургском кафе военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб на месте, свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, передает РИА Новости. Отмечается, что журналист получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

Смерть Фомина наступила от взрывной травмы — прямая причинно-следственная связь, — огласила результаты экспертизы представитель гособвинения.

Судмедэксперты выявили у погибшего сочетанную комбинированную травму тела, кровоизлияние в головной мозг, полное разрушение правого глазного яблока, множественные осколочные раны шеи, груди, а также обширное проникающее брюшное ранение. Кроме того, из документа следует, что у военкора от взрыва оторвало кисти рук, он получил обширные раны и ожоги бедер.

В ноябре суд продлил на полгода арест Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Владлен Татарский. Она останется под стражей до 18 апреля 2024 года. Девушка утверждает, что ей не было известно о взрывчатке в статуэтке, которую она принесла на встречу.

Ранее стало известно, что Трепова при подготовке к убийству Татарского получила на криптокошелек 132 тысячи рублей. Подсудимая частично признала вину. По словам прокурора, взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью эстонской сим-карты.